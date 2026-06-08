Rafael Leao Bisa Main Meski Diganjar Kartu Merah, Portugal Menang Dramatis 2-1 Atas Cile

JawaPos.com - Kemenagan 2-1 Portugal atas Cile dalam uji coba di Estadio Nacional, Oeiras, kemarin (7/6) tercoreng dengan aksi tidak terpuji Rafael Leao. Wide attacker AC Milan itu terlibat perkelahian dengan bek tengah Cile Ivan Roman. Kedua pemain sama-sama dikartu merah oleh wasit.

Meski menerima kartu merah, Leao tetap akan terbang ke AS untuk turun di Piala Dunia 2026. Sama seperti striker Curacao Jurgen Locadia yang tetap bisa turun di laga pembuka Piala Dunia kontra Jerman (15/6) meski sempat melakukan aksi brutal saat lawan Skotlandia akhir bulan lalu (31/5).

Dilansir O Jogo, Leao mengaku bahwa pemukulan hanya untuk melindungi rekannya, bek kiri Joao Cancelo. Saat itu, Cancelo adu mulut dengan bek kanan Cile Felipe Faudez. Roman lalu mengintimidasi Cancelo sebelum akhirnya didorong Leao dan membuat situasi ricuh.