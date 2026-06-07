Terjerat Tuduhan Terkait Masalah Pirbadinya, David Sullivan Resmi Tinggalkan West Ham

JawaPos.com - David Sullivan resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan (chairman) West Ham United setelah 16 tahun menjabat. Sullivan yang saat ini berusia 77 tahun menyatakan, keputusan mundur diambil untuk fokus menghadapi tuduhan serius terkait kehidupan pribadinya demi menjaga stabilitas klub.
Dalam pernyataan resminya yang dikutip dari ESPN, David Sullivan mengatakan bahwa keputusan itu bukan hal yang mudah. Sullivan menyebut pengunduran dirinya dilandaskan atas rasa cinta, tanggung jawab, serta penghormatan kepada klub dan para pendukung West Ham United.
“Ini adalah keputusan yang sangat menyakitkan, tetapi saya lakukan demi memastikan klub dan para penggemar dapat terus melangkah dengan fokus dan persatuan,” ujar David Sullivan.
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Dalam pernyataan terbarunya, Sullivan pun menegaskan bahwa tuduhan yang dihadapinya tidak berkaitan dengan lebih dari 30 tahun kiprahnya di dunia sepak bola. “West Ham adalah salah satu kebanggaan terbesar dalam hidup saya. Saya tidak ingin urusan pribadi saya menjadi gangguan di saat klub sedang menghadapi tantangan penting,” tegas dia.
Pihak klub pada Sabtu (6/7), kemudian mengonfirmasi bahwa Sullivan juga mengundurkan diri sebagai direktur di WH Holding Limited serta di West Ham United Football Club. Klub menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah Sullivan mengetahui adanya publikasi terkait tuduhan lama terhadapnya. Meskipun demikian, klub menegaskan bahwa tuduhan itu tidak berkaitan dengan operasional maupun aktivitas West Ham.
Sementara itu, operasional harian klub akan tetap berjalan di bawah kepemimpinan CEO interim Karim Virani yang bertanggung jawab kepada dewan direksi saat ini. Kasus itu mencuat setelah pihak BBC lewat program investigasi Panorama bersama surat kabar The Times melakukan penyelidikan terhadap perilaku Sullivan. Laporan itu belum dirilis dan dijadwalkan tayang pada Senin (8/6).
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David Sullivan sendiri merupakan sosok penting dalam sejarah West Ham. Bersama mendiang David Gold, Sullivan mengambil alih klub setelah menjual Birmingham City. Mereka juga membawa Karren Brady sebagai wakil ketua.
Selama masa kepemimpinannya, West Ham mengalami berbagai dinamika, termasuk keputusan kontroversial pindah dari Upton Park ke Stadion Olimpiade London pada 2016. Kebijakan itu bahkan sempat memicu gelombang protes dari para pendukung.
Selanjutnya, pihak West Ham lewat akun X (dulu Twitter) resminya, menyatakan akan memberikan pembaruan terkait struktur dewan direksi dalam waktu dekat, tetapi untuk saat ini belum bisa memberikan komentar lebih lanjut.
Di sisi lain, pengusaha asal Republik Ceko Daniel Kretinsky yang telah memiliki 27 persen saham klub sejak 2021, dilaporkan berpotensi menambah kepemilikannya. Situasi itu membuka kemungkinan perubahan besar dalam struktur kepemilikan dan arah klub di masa depan.
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