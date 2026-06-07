Thomas Tuchel Kecewa dengan Permainan Timnas Inggris di Babak Pertama Meski Menang Tipis atas Selandia Baru

JawaPos.com - Timnas Inggris memang berhasil mengawali persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 atas Selandia Baru. Namun hasil positif tersebut rupanya belum cukup membuat Thomas Tuchel merasa puas.

Pelatih asal Jerman itu secara terbuka mengkritik performa timnya, khususnya pada babak pertama, meski Harry Kane berhasil mencetak gol tunggal yang memastikan kemenangan Three Lions.

Melansir Daily Mail, menurut Thomas Tuchel, para pemainnya terlalu sering keluar dari instruksi yang telah disiapkan selama sesi latihan. Usai pertandingan lawan selandia baru, Tuchel mengaku tidak sepenuhnya senang dengan apa yang dia lihat di lapangan.

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"Saya baik-baik saja. Tidak terlalu senang. Di babak pertama kami bermain di luar posisi dan terlalu banyak improvisasi," ujar Thomas Tuchel.

Pelatih berusia 52 tahun itu menjelaskan bahwa masalah utama bukan pergantian posisi antar pemain, melainkan kegagalan tim untuk kembali ke struktur permainan yang seharusnya setelah melakukan rotasi posisi.

"Kami terlalu lama berganti posisi. Berganti posisi bukanlah masalah, tetapi Anda harus menemukan posisi yang tepat lagi, sehingga semua orang tahu bagaimana memulai serangan, dan kemudian kita bisa mempercepat permainan dengan lebih mudah," papar Thomas Tuchel.

Tuchel juga menilai timnya terlalu sering mengandalkan umpan silang dan bola panjang, sesuatu yang justru tidak menjadi fokus latihan menjelang pertandingan.

"Dan kami banyak melakukan umpan silang, banyak sekali umpan silang, tembakan jarak jauh, yang biasanya bukan gaya permainan kami. Kami banyak memainkan bola-bola panjang, kami banyak memainkan umpan-umpan panjang - itu bukan bagian dari latihan dalam empat hari terakhir," kata Thomas Tuchel.