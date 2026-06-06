Sakit Hati Lennart Karl Setelah Gagal Bela Timnas Jerman di Piala Dunia 2026 karena Cedera

JawaPos.com - Pupus sudah harapan Lennart Karl bermain bersama tim nasional Jerman di Piala Dunia 2026. Cedera robekan otot membuatnya gagal untuk debut di ajang empat tahunan tersebut.

Melalui sosial media, Lennart Karl mengungkapkan perasaan sakit hatinya setelah dikeluarkan dari skuad timnas Jerman karena cedera robekan otot. Padahal, dia sudah berusaha untuk menghindari cedera yang sudah pernah dialaminya musim ini bersama Bayern Munchen.

"Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi sangat menyakitkan harus melewatkan turnamen terbesar ini. Saya sudah melakukan segala yang saya bisa untuk bugar demi Kejuaraan Dunia," tulis Lennart Karl di Instagram.

Kini, Karl menjadi pendukung timnas Jerman di Piala Dunia 2026 dan berharap kesuksesan untuk negaranya tersebut. Pemain 18 tahun itu juga berjanji akan pulih dan kembali bermain.

"Saya mendoakan tim saya sukses dan tentu saja akan mendukung mereka setiap saat! Saya berjanji akan kembali lebih kuat. Terima kasih atas pesan-pesan yang luar biasa. Semoga sukses," tutup Karl.

Pengganti Lennart Karl sudah ditentukan melalui Instagram Timnas Jerman (@germanfootball_dfb). Dia adalah pemain RB Leipzig Asan Ouedraogo berusia 20 tahun.

"Assan Ouédraogo telah dipanggil untuk menggantikan Lennart Karl. Selamat bergabung di tim, Assan!," tulis pernyataan resmi dari @germanfootball_dfb.