Lukas Podolski Gantung Sepatu di Usia 40, Tinggalkan Warisan di Jerman dan Jepang



JawaPos.com – Lukas Podolski resmi mengakhiri karier profesionalnya di usia 40 tahun. Striker juara dunia asal Jerman itu juga meninggalkan jejak penting di sepak bola Jepang.

Seperti dilansir Kyodo, Minggu (24/5), kabar pensiun Podolski pertama kali dilaporkan kantor berita Jerman. Ia menutup perjalanan panjang yang membentang di Eropa hingga Asia.

Podolski dikenal sebagai bagian dari generasi emas Jerman. Ia ikut membawa negaranya menjuarai Piala Dunia 2014 di Brasil setelah mengalahkan Argentina 1-0 di final.

Sebelumnya, ia juga tampil di Piala Dunia 2006 saat Jerman menjadi tuan rumah. Turnamen 2010 di Afrika Selatan juga masuk daftar penampilannya.

Karier klubnya juga penuh nama besar. Podolski pernah memperkuat FC Bayern Munich, Arsenal F.C., hingga Inter Milan.

Namun, Jepang juga punya bagian dalam kisahnya. Podolski bergabung dengan Vissel Kobe pada pertengahan 2017 setelah meninggalkan Galatasaray.

Selama dua setengah musim di J-League, ia mencetak 15 gol dari 52 penampilan. Kehadirannya ikut menaikkan profil Vissel Kobe di level internasional.

Puncaknya datang pada awal 2020. Podolski membantu Kobe memenangkan Piala Kaisar, trofi besar pertama dalam sejarah klub.

Tim itu saat itu dihuni nama-nama besar Eropa. Ada Andrés Iniesta, David Villa, hingga Thomas Vermaelen.