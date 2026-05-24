Lukas Podolski Gantung Sepatu di Usia 40, Tinggalkan Warisan di Jerman dan Jepang

Lukas Podolski saat bermain bersama Vissel Kobe pada 2019. (Kyodo)
JawaPos.com – Lukas Podolski resmi mengakhiri karier profesionalnya di usia 40 tahun. Striker juara dunia asal Jerman itu juga meninggalkan jejak penting di sepak bola Jepang.
Seperti dilansir Kyodo, Minggu (24/5), kabar pensiun Podolski pertama kali dilaporkan kantor berita Jerman. Ia menutup perjalanan panjang yang membentang di Eropa hingga Asia.
Podolski dikenal sebagai bagian dari generasi emas Jerman. Ia ikut membawa negaranya menjuarai Piala Dunia 2014 di Brasil setelah mengalahkan Argentina 1-0 di final.
Sebelumnya, ia juga tampil di Piala Dunia 2006 saat Jerman menjadi tuan rumah. Turnamen 2010 di Afrika Selatan juga masuk daftar penampilannya.
Karier klubnya juga penuh nama besar. Podolski pernah memperkuat FC Bayern Munich, Arsenal F.C., hingga Inter Milan.
Namun, Jepang juga punya bagian dalam kisahnya. Podolski bergabung dengan Vissel Kobe pada pertengahan 2017 setelah meninggalkan Galatasaray.
Selama dua setengah musim di J-League, ia mencetak 15 gol dari 52 penampilan. Kehadirannya ikut menaikkan profil Vissel Kobe di level internasional.
Puncaknya datang pada awal 2020. Podolski membantu Kobe memenangkan Piala Kaisar, trofi besar pertama dalam sejarah klub.
Tim itu saat itu dihuni nama-nama besar Eropa. Ada Andrés Iniesta, David Villa, hingga Thomas Vermaelen.
Setelah meninggalkan Jepang, Podolski sempat bermain untuk Antalyaspor di Turki. Pada 2021, ia pindah ke klub Polandia, Gornik Zabrze, yang menjadi klub terakhirnya.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi