Ajax Bersih-Bersih Skuad, Pemain Keturunan Indonesia Tristan Gooijer Terancam Dilepas

JawaPos.com - Ajax Amsterdam dikabarkan tengah menyiapkan perombakan besar-besaran skuad menjelang musim 2026/2027. Klub raksasa Belanda itu disebut telah menyusun daftar pemain yang akan dilepas pada bursa transfer musim panas mendatang, termasuk bek muda berdarah Indonesia, Tristan Gooijer.

Kabar tersebut muncul berdasarkan laporan Voetbal Primeur yang mengutip program De Oranjezomer. Mantan gelandang Ajax Theo Janssen mengaku mendapatkan informasi mengenai 21 pemain yang masuk dalam daftar jual klub asal Amsterdam tersebut, termasuk Tristan Gooijer.

Nama Tristan Gooijer menjadi salah satu yang cukup menarik perhatian publik Indonesia. Pemain Ajax berusia 21 tahun itu selama ini dikenal memiliki darah Indonesia dan sempat masuk radar pecinta sepak bola Tanah Air.

Meski masih terikat kontrak hingga Juni 2029, Ajax dikabarkan tetap membuka peluang untuk melepas Tristan Gooijer apabila ada tawaran yang sesuai. Saat ini, nilai pasar sang pemain diperkirakan berada di angka 1,5 juta euro.

Gooijer merupakan pemain yang berposisi sebagai bek kanan, namun juga mampu bermain di beberapa posisi lini belakang. Ajax sebelumnya menaruh harapan besar kepada pemain jebolan akademi mereka tersebut, tetapi persaingan ketat di skuad utama membuat masa depannya kini menjadi tanda tanya.

Selain Gooijer, sejumlah nama lain juga masuk dalam daftar pemain yang disebut akan dilepas Ajax. Beberapa di antaranya adalah Oscar Gloukh, Rayane Bounida, Steven Berghuis, Oliver Edvardsen, Julian Rijkhoff, Youri Regeer, hingga Ko Itakura.

Masuknya nama-nama tersebut menunjukkan bahwa Ajax kemungkinan akan melakukan penyegaran skuad secara menyeluruh. Sebab, beberapa musim terakhir belum mampu kembali mendominasi kompetisi domestik maupun Eropa seperti yang diharapkan.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Ajax terkait daftar pemain yang beredar tersebut. Namun, informasi yang disampaikan Theo Janssen telah memicu berbagai spekulasi mengenai arah kebijakan transfer klub dalam beberapa bulan ke depan.