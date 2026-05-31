Edi Yulianto
Minggu, 31 Mei 2026 | 19.36 WIB

Viral! Unggahan Erling Haaland Sindir Arsenal Kalah di Final Liga Champions

JawaPos.com - Erling Haaland adalah salah satu dari beberapa pemain yang tampaknya secara tidak langsung menyindir Arsenal melalui unggahan di media sosial, apalagi setelah kekalahan tim Liga Premier tersebut di final Liga Champions 2025/2026.

The Gunners unggul lebih dulu melalui Kai Havertz, saat mereka mengejar trofi untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Sayang, penalti Ousmane Dembele yang dieksekusi dengan tenang di babak kedua menyamakan kedudukan untuk PSG.

Kedua tim berusaha mencetak gol kemenangan di waktu normal dan perpanjangan waktu, tetapi tidak ada yang mampu menemukan peluang emas untuk memastikan kemenangan, sehingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti.

Pada akhirnya, kegagalan Eberechi Eze dan Gabriel Magalhaes memastikan kekalahan Arsenal, yang kalah di final Liga Champions dan kehilangan kesempatan untuk meraih gelar ganda bersejarah.

Meskipun gelar Liga Premier akan menjadi fokus utama para pemain Arsenal, yang akan mendapatkan kesempatan untuk merayakannya pada Minggu (31/5) di parade Stadion Emirates, justru rival merekalah yang merayakan kemenangan pada Sabtu (30/5) malam.

Unggahan Tanpa Kata Erling Haaland untuk Arsenal

Banyak rival Arsenal tampaknya menikmati kekalahan mereka di final Liga Champions, dan memanfaatkan kesempatan untuk mengejek mereka di media sosial.

Chelsea mengunggah sindiran pedas kepada The Gunners atas kekalahan tersebut, merujuk pada dua kemenangan mereka di Liga Champions, serta kemenangan mereka di Piala Dunia Antarklub.

Dan, tak lama kemudian, Erling Haaland tampaknya menyindir Arsenal dengan unggahan di media sosialnya sendiri.

