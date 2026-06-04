Dari FIFA Matchday hingga Piala Dunia, Ini Daftar Bobot Poin yang Tentukan Ranking FIFA

JawaPos.com - Ranking FIFA menjadi salah satu tolok ukur kekuatan tim nasional di dunia. Posisi sebuah negara dalam daftar ranking tersebut tidak hanya ditentukan oleh hasil pertandingan, tetapi juga dipengaruhi oleh bobot kompetisi yang dijalani.

Masih banyak pencinta sepak bola yang mengira setiap kemenangan akan memberikan tambahan poin yang sama.

Faktanya, FIFA menerapkan sistem pengali atau bobot pertandingan yang berbeda-beda sesuai tingkat pentingnya sebuah kompetisi.

Dalam sistem perhitungan ranking FIFA, pertandingan persahabatan atau friendly match memiliki bobot paling rendah. Laga persahabatan yang dimainkan di luar kalender resmi FIFA Matchday hanya memiliki bobot 5. Sementara pertandingan persahabatan yang masuk kalender FIFA Matchday memiliki bobot 10.

Perbedaan bobot ini membuat kemenangan dalam laga uji coba tidak memberikan tambahan poin sebesar pertandingan resmi.

Karena itu, perubahan ranking setelah FIFA Matchday biasanya tidak terlalu signifikan dibandingkan turnamen atau kualifikasi.

Untuk kompetisi yang lebih kompetitif, FIFA memberikan bobot lebih tinggi. Pertandingan UEFA Nations League fase grup hingga babak 16 besar memiliki bobot 15, sedangkan semifinal hingga final bernilai 25.

Sementara itu, pertandingan Kualifikasi Piala Dunia maupun Kualifikasi Piala Asia mendapatkan bobot 25. Inilah alasan mengapa kemenangan atau kekalahan pada fase kualifikasi sering menghasilkan perubahan poin yang cukup besar dalam ranking FIFA.