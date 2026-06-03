Real Madrid Sepakat Datangkan Denzel Dumfries, Siap Bersaing Ketat dengan Trent Alexander-Arnold

Denzel Dumfries sepakat gabung Real Madrid. (Dok. Denzel Dumfries)
JawaPos.com - Denzel Dumfries makin dekat menuju pintu keluar Inter Milan meski masih punya kontrak hingga 2028 . Sebab, Real Madrid akan menjadi tim barunya untuk musim depan.
Menurut kabar dari Fabrizio Romano, Real Madrid telah sepakat secara personal dengan Denzel Dumfries. Mereka akan membayar EUR 20 juta (Rp 416 miliar) ke Inter Milan sebagai klausul tambahan.
"Real Madrid telah menutup kesepakatan dengan Dumfries secara personal - dan kemudian akan membayar €20 juta sebagai klausul tambahan kepada Inter," tulis Fabrizio Romano di Instagram, dikutip Rabu (3/6).
Kedatangan Denzel Dumfries ke Real Madrid tentu akan membuat persaingan ketat di posisi bek kanan. Di posisi tersebut, sudah ada Trent Alexander-Arnold yang sering bermain sebagai starter musim lalu.
Sementara bagi Real Madrid, kedatangan bek timnas Belanda tersebut sangat bagus untuk kedalaman skuad. Untuk Dani Carvajal yang merupakan bek kanan terbaik klub harus pergi dari Real Madrid.
Secara kualitas, Dumfries merupakan salah satu bek kanan terbaik. Hal tersebut sudah dibuktikannya sejak bermain untuk Inter Milan pada 2021 dengan berhasil mencetak 27 gol hingga musim 2025/2026 di semua kompetisi.
Musim ini, Dumfries sudah berhasil mencetak lima gol dan dua assist. Selain itu, gelar Liga Italia dan Coppa Italia juga berhasil didapatkan oleh bek 30 tahun itu bersama Inter Milan.
Menarik dinantikan persaingan Trent Alexander-Arnold dan Denzel Dumfries di posisi bek kanan. Apakah salah satu dari mereka akan jadi cadangan atau dimainkan bersamaan? Patut ditunggu.
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