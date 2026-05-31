Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 31 Mei 2026 | 16.06 WIB

Vinicius Ungkap Alasan Real Madrid Kesulitan Bersaing dan Mengakhiri Musim Tanpa Gelar

Vinicius Junior (Bein Sports) - Image

Vinicius Junior (Bein Sports)

JawaPos.com – Penyerang asal Brasil, Vinicius Junior, mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan Real Madrid menjalani musim sulit tanpa meraih trofi besar.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (30/5), Dalam keterangannya kepada CazéTV, Vinicius menyebut kekalahan kandang yang tidak terduga menjadi salah satu penyebab utama menurunnya performa tim.

Vinicius juga menilai perubahan besar di dalam skuad memengaruhi stabilitas permainan Real Madrid sepanjang musim.

Vinicius menjelaskan bahwa kepergian sejumlah pemain senior membuat Real Madrid kehilangan sosok pemimpin penting di ruang ganti. Beberapa nama yang disebut ialah Nacho Fernandez, Dani Carvajal, Luka Modric, dan Toni Kroos.

Kehilangan pengalaman para pemain tersebut dinilai memberi dampak besar terhadap keseimbangan tim.

Menurut Vinicius, generasi pemain yang lebih muda masih dalam proses belajar mengambil tanggung jawab kepemimpinan. Ia menyebut dirinya bersama Jude Bellingham dan Federico Valverde masih berusaha beradaptasi untuk memimpin tim di situasi sulit.

Kondisi tersebut membuat Real Madrid membutuhkan waktu dalam membangun kembali fondasi kepemimpinan di dalam skuad.

Vinicius juga menyoroti perubahan pelatih sebagai faktor lain yang memengaruhi performa tim. Ia mengakui adanya penurunan permainan setelah kepergian Carlo Ancelotti dari kursi kepelatihan.

Selain itu, masa transisi bersama Xabi Alonso dan Álvaro Arbeloa disebut turut memberikan tantangan baru bagi tim.

Meski menghadapi berbagai kesulitan, Vinicius menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan di Real Madrid. Ia menyatakan memiliki hubungan kepercayaan yang kuat dengan Presiden klub, Florentino Perez.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Rafael Benitez Tertarik Latih Timnas Italia, Kesempatan ke Piala Dunia dan Eropa - Image
Sepak Bola Dunia

Rafael Benitez Tertarik Latih Timnas Italia, Kesempatan ke Piala Dunia dan Eropa

Minggu, 31 Mei 2026 | 14.53 WIB

Rumor Kepergian Enzo Fernandez Semakin Santer, Chelsea Pasang Harga Rp 2,8 Triliun - Image
Sepak Bola Dunia

Rumor Kepergian Enzo Fernandez Semakin Santer, Chelsea Pasang Harga Rp 2,8 Triliun

Sabtu, 30 Mei 2026 | 16.00 WIB

Daftar Klub Sepak Bola Paling Bernilai 2026 Versi Forbes: Real Madrid Ungguli Barcelona dan Manchester United - Image
Sepak Bola Dunia

Daftar Klub Sepak Bola Paling Bernilai 2026 Versi Forbes: Real Madrid Ungguli Barcelona dan Manchester United

Sabtu, 30 Mei 2026 | 15.30 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

3

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

4

11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya

5

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

6

Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung

7

Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas

8

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares

9

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore