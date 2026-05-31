Vinicius Ungkap Alasan Real Madrid Kesulitan Bersaing dan Mengakhiri Musim Tanpa Gelar

Vinicius Junior (Bein Sports)
JawaPos.com – Penyerang asal Brasil, Vinicius Junior, mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan Real Madrid menjalani musim sulit tanpa meraih trofi besar.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (30/5), Dalam keterangannya kepada CazéTV, Vinicius menyebut kekalahan kandang yang tidak terduga menjadi salah satu penyebab utama menurunnya performa tim.
Vinicius juga menilai perubahan besar di dalam skuad memengaruhi stabilitas permainan Real Madrid sepanjang musim.
Vinicius menjelaskan bahwa kepergian sejumlah pemain senior membuat Real Madrid kehilangan sosok pemimpin penting di ruang ganti. Beberapa nama yang disebut ialah Nacho Fernandez, Dani Carvajal, Luka Modric, dan Toni Kroos.
Kehilangan pengalaman para pemain tersebut dinilai memberi dampak besar terhadap keseimbangan tim.
Menurut Vinicius, generasi pemain yang lebih muda masih dalam proses belajar mengambil tanggung jawab kepemimpinan. Ia menyebut dirinya bersama Jude Bellingham dan Federico Valverde masih berusaha beradaptasi untuk memimpin tim di situasi sulit.
Kondisi tersebut membuat Real Madrid membutuhkan waktu dalam membangun kembali fondasi kepemimpinan di dalam skuad.
Vinicius juga menyoroti perubahan pelatih sebagai faktor lain yang memengaruhi performa tim. Ia mengakui adanya penurunan permainan setelah kepergian Carlo Ancelotti dari kursi kepelatihan.
Selain itu, masa transisi bersama Xabi Alonso dan Álvaro Arbeloa disebut turut memberikan tantangan baru bagi tim.
Meski menghadapi berbagai kesulitan, Vinicius menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan di Real Madrid. Ia menyatakan memiliki hubungan kepercayaan yang kuat dengan Presiden klub, Florentino Perez.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!