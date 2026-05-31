Vinicius Ungkap Alasan Real Madrid Kesulitan Bersaing dan Mengakhiri Musim Tanpa Gelar

JawaPos.com – Penyerang asal Brasil, Vinicius Junior, mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan Real Madrid menjalani musim sulit tanpa meraih trofi besar.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (30/5), Dalam keterangannya kepada CazéTV, Vinicius menyebut kekalahan kandang yang tidak terduga menjadi salah satu penyebab utama menurunnya performa tim.

Vinicius juga menilai perubahan besar di dalam skuad memengaruhi stabilitas permainan Real Madrid sepanjang musim.

Vinicius menjelaskan bahwa kepergian sejumlah pemain senior membuat Real Madrid kehilangan sosok pemimpin penting di ruang ganti. Beberapa nama yang disebut ialah Nacho Fernandez, Dani Carvajal, Luka Modric, dan Toni Kroos.

Kehilangan pengalaman para pemain tersebut dinilai memberi dampak besar terhadap keseimbangan tim.

Menurut Vinicius, generasi pemain yang lebih muda masih dalam proses belajar mengambil tanggung jawab kepemimpinan. Ia menyebut dirinya bersama Jude Bellingham dan Federico Valverde masih berusaha beradaptasi untuk memimpin tim di situasi sulit.

Kondisi tersebut membuat Real Madrid membutuhkan waktu dalam membangun kembali fondasi kepemimpinan di dalam skuad.

Vinicius juga menyoroti perubahan pelatih sebagai faktor lain yang memengaruhi performa tim. Ia mengakui adanya penurunan permainan setelah kepergian Carlo Ancelotti dari kursi kepelatihan.

Selain itu, masa transisi bersama Xabi Alonso dan Álvaro Arbeloa disebut turut memberikan tantangan baru bagi tim.