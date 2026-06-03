Superkomputer Memprediksi 20 Juara Liga Champions Berikutnya (2027-2046)

JawaPos.com - Liga Champions 2025/2026 telah berakhir, dan sungguh kompetisi yang luar biasa. Arsenal, yang berambisi menjadi juara Eropa untuk pertama kalinya, tampil dominan sepanjang pertandingan hingga mencapai final.

Pertandingan berlanjut hingga adu penalti, dan raksasa Prancis (Paris Saint-Germain) yang tetap tenang, dengan kegagalan Gabriel memastikan gelar juara bagi tim asuhan Luis Enrique.

GiveMeSport meminta ChatGPT untuk menyebutkan 20 pemenang Liga Champions berikutnya, dimulai dari pemenang 2027 hingga 2046.

2027-2031 ChatGPT berpikir Bayern Munchen asuhan Vincent Kompany akan mencapai final pada 2027 dan 2028. Mereka kalah 3-1 dari Manchester City di final 2027, tetapi kemudian membalas dan mengalahkan Barcelona 2-0 di final 2028. PSG diprediksi akan menjadi juara Eropa untuk ketiga kalinya pada 2029.

Final Liga Champions belum pernah mempertemukan rival sengit Barcelona dan Real Madrid. Hal itu diperkirakan akan berubah pada 2030, menurut AI, dengan Barca keluar sebagai pemenang dalam pertandingan seru lima gol.

Arsenal adalah salah satu klub terbesar di dunia sepak bola yang belum pernah memenangkan Liga Champions. Kekeringan itu diperkirakan akan berlanjut karena mereka diprediksi akan kembali gagal di babak final pada 2031, dengan Real Madrid menggagalkan upaya mereka.

Prediksi AI untuk Juara Liga Champions (2026-2030) Tahun Juara Skor Juara Kedua

2027 Manchester City 3-1 Bayern Munchen