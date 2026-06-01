Antara
Senin, 1 Juni 2026 | 13.44 WIB

Khvicha Kvaratskhelia Dinobatkan Sebagai Pemain Terbaik Liga Champions 2025/26

Winger PSG Khvicha Kvaratskhelia. (Dok. Instagram)

JawaPos.com - Khvicha Kvaratskhelia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Champions 2025/26 oleh UEFA. Winger Paris Saint-Germain (PSG) itu tampil gemilang dan membawa klub Prancis tersebut meraih gelar juara secara beruntun usai mengalahkan Arsenal.

Penghargaan itu diumumkan UEFA pada Minggu (31/5), sehari setelah PSG mempertahankan trofi Liga Champions usai PSG mengalahkan Arsenal lewat adu penalti pada final di Budapest. Laga berakhir imbang 1-1 hingga babak tambahan sebelum Les Parisiens menang 4-3 melalui adu penalti.

Khvicha Kvaratskhelia menjadi salah satu figur sentral dalam perjalanan PSG dalam meraih gelar inn. Pemain tim nasional Georgia itu mencetak 10 gol dan menyumbang enam assist.

Kontribusinya juga terasa pada partai final. Selain tampil aktif di lini serang, Kvaratskhelia memenangkan penalti pada babak kedua yang kemudian dikonversi Ousmane Dembele menjadi gol penyama kedudukan PSG.

Penampilan impresif tersebut membuat UEFA tidak hanya memilih Kvaratskhelia sebagai Pemain Terbaik musim ini, tetapi juga memasukkannya ke dalam Tim Terbaik Liga Champions 2025/26.

PSG mendominasi susunan tim terbaik dengan menyumbangkan lima pemain. Selain Kvaratskhelia, terdapat Ousmane Dembele, Marquinhos, Nuno Mendes, dan Vitinha yang juga masuk daftar. Vitinha sebelumnya terpilih sebagai pemain terbaik pada final melawan Arsenal.

Sementara itu, Arsenal menempatkan tiga wakil dalam tim terbaik musim ini, yakni kiper David Raya, bek Gabriel, dan gelandang Declan Rice.

UEFA juga memberikan penghargaan lain kepada pemain Real Madrid. Gelandang muda Arda Guler dinobatkan sebagai Revelation of the Season atau pemain pendatang baru terbaik musim ini.

Rekan setimnya di Real Madrid, Federico Valverde, meraih penghargaan Gol Terbaik Musim Ini berkat gol flick dan volley saat mencetak hattrick dalam kemenangan atas Manchester City pada babak 16 besar.

