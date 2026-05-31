Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

JawaPos.com - Liga Champions adalah puncak sepak bola klub Eropa, karena hanya tim terbaik dari setiap negara yang dapat lolos saat mereka berhadapan langsung dari liga hingga final. Keberhasilan yang datang dengan kemenangan akan bertahan selamanya, tetapi - bagi yang kalah - itu adalah hari yang ingin dilupakan. Kegembiraan dan antisipasi yang terbangun menjelang final dengan cepat hancur oleh kesengsaraan dan rasa sakit kekalahan.

Sebanyak 23 tim telah memenangkan Liga Champions - sebelumnya Piala Eropa - sejak didirikan pada 1955. Dan, Real Madrid telah memenangkannya sebanyak 14 kali, sebuah rekor, sementara beberapa klub Inggris telah menaklukkan daratan Eropa dalam keadaan dramatis. Tetapi, di sisi lain cerita ada para pecundang.

Berikut adalah daftar terbaru dari 12 klub terbesar yang belum pernah memenangkan hadiah terbesar sepak bola Eropa. Akankah salah satu dari tim ini mengakhiri kutukan mereka di tahun-tahun mendatang?

Faktor Pemeringkatan Ukuran basis penggemar - Klub yang memiliki basis penggemar lebih besar, dan lebih banyak dukungan, diberi peringkat lebih tinggi, dan mempertimbangkan sejarah mereka.

Seberapa dekat mereka dengan kesuksesan - Jika mereka lebih dekat dengan kejayaan Liga Champions, mereka diberi peringkat lebih tinggi, baik itu kalah di final atau tersingkir di semifinal.

Kekuatan finansial - Tim yang lebih kaya, dan karenanya mampu merekrut pemain dengan biaya yang tinggi, diberi peringkat lebih tinggi.

12. Rangers The Gers memiliki basis penggemar yang bisa dibilang paling bersemangat di sepak bola Eropa, tetapi pendukung mereka belum pernah melihat mereka memenangkan Liga Champions, tidak pernah melangkah lebih jauh dari semifinal.

Itu akan selalu menjadi noda dalam persaingan mereka dengan Celtic mengenai siapa yang benar-benar menjadi kekuatan utama Skotlandia. Rasanya salah bagi klub dengan status ikonik seperti Rangers tidak mencapai puncak sepak bola Eropa, dan sepertinya itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat.