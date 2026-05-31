Arsenal Gagal Catat Sejarah di Liga Champions, Mikel Arteta Sayangkan Keputusan Wasit Soal Noni Madueke

JawaPos.com - Arsenal harus menelan kekecewaan setelah gagal meraih gelar Liga Champions pertama mereka. Bermain di Budapest pada Sabtu (30/5), The Gunners kalah 3-4 dalam adu penalti dari Paris Saint-Germain (PSG) setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit pertandingan.

Kekalahan atas PSG di final liga Champions, membuat Arsenal harus menutup musim hanya dengan satu trofi, yakni gelar Premier League. Meskipun demikian, sang gelandang Declan Rice menegaskan bahwa timnya masih memiliki peluang besar untuk meraih lebih banyak trofi.

Dalam wawancara bersama TNT Sports usai laga, Declan Rice mengungkapkan bahwa tekanan dan emosi dalam laga final sangat tinggi.

“Emosi dan taruhannya sangat tinggi. Ini terasa kejam. Dia (Arteta) berbicara tentang betapa besarnya rasa cintanya kepada kami sebagai sebuah tim, serta bagaimana kami telah memberikan 100 persen di setiap pertandingan, menghadapi segala tantangan yang datang kepada kami,” kata Rice.

Meskipun demikian, Rice masih optimis meraih hasil lebih baik musim depan. “Ini baru permulaan bagi kami. Kami berhasil melewati Premier League dan final ini seharusnya menjadi langkah berikutnya, tetapi belum tercapai. Kami akan terus berkembang,” ujar Rice.

Sementara itu, pelatih Arsenal Mikel Arteta juga menyampaikan rasa bangga terhadap para pemain. Namun tetap mengaku kecewa atas hasil yang didapat.

“Pertama-tama, kami harus melalui rasa sakit ini, mencernanya, lalu mengubahnya menjadi bahan bakar untuk berkembang ke level yang lebih tinggi,” kata Arteta dikutip dari Sky Sport.

Arteta juga memberikan pujian kepada PSG yang menurutnya merupakan tim terbaik di dunia saat ini, terutama dalam penguasaan bola dan kualitas individu pemain. “Saya ingin mengucapkan selamat kepada PSG. Apa yang mereka lakukan dengan bola dan kemampuan individu mereka luar biasa,” ujar dia.