Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 31 Mei 2026 | 08.23 WIB

Hasil Final Liga Champions 2026: PSG Bangkit, Dembele Samakan Skor! Paksa Arsenal Lanjut ke Extra Time

Ousmane Dembele merayakan gol penalti yang membuat PSG menyamakan skor 1-1 atas Arsenal pada final Liga Champions 2026 di Budapest. (PSG)

JawaPos.com — Paris Saint-Germain (PSG) memaksa laga final Liga Champions 2025-2026 melawan Arsenal berlanjut ke babak extra time setelah bermain imbang 1-1 hingga waktu normal berakhir di Puskas Arena, Budapest, Minggu (31/5/2026). Kai Havertz membawa Arsenal unggul cepat pada menit kelima, sebelum Ousmane Dembele menyamakan kedudukan lewat titik penalti pada menit ke-64.

Hasil PSG vs Arsenal ini membuat juara Liga Champions musim 2025-2026 harus ditentukan melalui tambahan waktu 2x15 menit. Kedua tim gagal mencetak gol penentu kemenangan selama 90 menit pertandingan yang berlangsung sengit.

Bagaimana Arsenal Bisa Unggul Cepat?

Arsenal langsung mengejutkan PSG ketika laga baru berjalan lima menit. Kai Havertz sukses memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk membawa The Gunners memimpin 1-0.

Gol bermula dari sapuan Marquinhos yang mengenai Leandro Trossard. Bola liar kemudian jatuh ke arah Havertz yang bergerak masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan kaki kiri dari sudut sempit.

Kiper PSG, Matvey Safonov, sebenarnya berusaha menutup ruang tembak. Namun bola tetap meluncur masuk ke gawang sehingga Arsenal unggul cepat.

Setelah gol tersebut, Arsenal tampil disiplin menjaga organisasi permainan. Tim asuhan Mikel Arteta lebih banyak menunggu dan mengandalkan serangan balik untuk mengancam pertahanan lawan.

Mengapa PSG Kesulitan di Babak Pertama?

PSG sebenarnya mendominasi penguasaan bola sepanjang babak pertama. Namun dominasi tersebut tidak diiringi efektivitas dalam menciptakan peluang bersih.

Peluang terbaik PSG lahir melalui Fabian Ruiz dalam situasi sepak pojok. Sayangnya, tendangan gelandang asal Spanyol itu hanya membentur tiang gawang dan gagal menghasilkan gol penyama kedudukan.

Desire Doue juga beberapa kali mencoba peruntungannya melalui tembakan jarak jauh. Akan tetapi, upaya tersebut masih melambung di atas mistar gawang David Raya.

