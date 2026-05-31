Hasil Final Liga Champions 2026: Arsenal Kalah Adu Penalti 3-4, PSG Back to Back Juara!

JawaPos.com — Paris Saint-Germain sukses mempertahankan gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal lewat adu penalti dengan skor 4-3 pada final UCL 2025-2026 di Puskas Arena, Budapest, Sabtu (30/5/2026) waktu setempat. Pertandingan berakhir imbang 1-1 selama 120 menit sebelum PSG memastikan kemenangan melalui drama tos-tosan yang menyesakkan bagi Arsenal.

Bagaimana Arsenal Mampu Unggul Lebih Dulu? Arsenal tampil mengejutkan dengan membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan lima menit melalui Kai Havertz.

Gol tersebut berawal dari sapuan Marquinhos yang justru mengenai Leandro Trossard.

Bola liar kemudian jatuh ke kaki Havertz yang menusuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan kaki kiri dari sudut sempit untuk menaklukkan Matvey Safonov.

Keunggulan cepat itu membuat Arsenal semakin percaya diri dalam mengimbangi dominasi penguasaan bola PSG. Tim asuhan Mikel Arteta juga tampil disiplin saat bertahan sepanjang babak pertama.

PSG sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk menyamakan kedudukan. Fabian Ruiz nyaris mencetak gol melalui situasi sepak pojok, tetapi bola hanya membentur tiang gawang.

Desire Doue dan beberapa pemain PSG lainnya juga mencoba mengancam melalui tembakan jarak jauh. Namun, rapatnya pertahanan Arsenal membuat Les Parisiens kesulitan menciptakan peluang bersih.

Menjelang turun minum, Havertz hampir mencetak gol keduanya. Akan tetapi, lini belakang PSG mampu menggagalkan peluang tersebut sehingga skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Mengapa PSG Akhirnya Bisa Menyamakan Kedudukan? PSG langsung mengambil inisiatif menyerang sejak awal babak kedua. Dominasi penguasaan bola terus diperlihatkan tim besutan Luis Enrique untuk membongkar pertahanan Arsenal.