Hasil Final Liga Champions 2026: Kai Havertz Bikin PSG Mati Kutu! Arsenal Unggul 1-0 di Babak Pertama 

JawaPos.com — Arsenal memimpin 1-0 atas Paris Saint-Germain pada babak pertama final Liga Champions 2026 di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Minggu (31/5/2026) dini hari WIB. Gol cepat Kai Havertz pada menit keenam menjadi pembeda sekaligus membuat PSG gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang 45 menit pertama.
Arsenal langsung tampil agresif sejak peluit awal dibunyikan. Pasukan Mikel Arteta menerapkan pressing tinggi yang membuat lini belakang PSG kesulitan membangun serangan dari area pertahanan sendiri.
Tekanan itu membuahkan hasil pada menit keenam ketika Kai Havertz sukses memecah kebuntuan. Gol bermula dari upaya Marquinhos menghalau bola yang justru membentur Leandro Trossard dan mengarah ke area berbahaya.
Havertz bereaksi paling cepat dengan menyambar bola liar tersebut. Penyerang asal Jerman itu kemudian berlari memasuki kotak penalti sebelum melepaskan tembakan kaki kiri dari sudut sempit yang gagal dihentikan Matvei Safonov.
Gol tersebut menjadi pukulan telak bagi PSG yang datang ke final dengan status salah satu tim paling produktif sepanjang musim. Arsenal pun semakin percaya diri mengendalikan jalannya pertandingan.
Meski lebih banyak menguasai bola, PSG kesulitan menciptakan peluang bersih. Arsenal tampil disiplin dalam bertahan dan konsisten melakukan tekanan begitu pemain lawan memasuki area sepertiga akhir lapangan.
Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia menjadi perhatian utama pertahanan Arsenal.
Setiap kali kedua pemain itu menerima bola, pemain Arsenal langsung melakukan penjagaan berlapis sehingga ruang gerak mereka sangat terbatas.
Strategi tersebut membuat PSG frustrasi sepanjang babak pertama. Hingga pertandingan melewati menit ke-35, tim asuhan Luis Enrique masih belum mampu menghasilkan tembakan tepat sasaran ke gawang David Raya.
