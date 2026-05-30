Dari Indonesia hingga Uganda! Suporter Arsenal Siap Berpesta Hadapi PSG di Final Liga Champions 2026

JawaPos.com — Suporter Arsenal dari berbagai belahan dunia menyambut penuh antusias final Liga Champions 2026 antara Arsenal dan Paris Saint-Germain (PSG) yang digelar di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Sabtu (30/5/2026) malam. Harapan besar mengiringi The Gunners yang berpeluang meraih gelar Liga Champions pertama sepanjang sejarah klub setelah sebelumnya sukses menjuarai Premier League musim ini.

Laga PSG kontra Arsenal menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan musim ini.

Selain mempertemukan dua tim terbaik Eropa, duel tersebut juga menghadirkan cerita berbeda bagi kedua kubu yang sama-sama memiliki motivasi besar untuk mencatat sejarah.

PSG datang dengan status juara bertahan Liga Champions. Klub asal Prancis itu bertekad mempertahankan trofi yang mereka raih musim lalu sekaligus mengukuhkan dominasi di level Eropa.

Di sisi lain, Arsenal memburu pencapaian yang belum pernah mereka raih sebelumnya. Klub asal London Utara itu berkesempatan mengangkat trofi Liga Champions untuk pertama kalinya sejak berdiri lebih dari satu abad lalu.

Mengapa Suporter Arsenal Sangat Optimistis? Optimisme suporter Arsenal meningkat setelah tim kesayangan mereka berhasil menjuarai Premier League 2025/2026 musim ini. Gelar domestik tersebut dianggap menjadi modal penting menjelang partai puncak Liga Champions.

Salah satu pendukung Arsenal asal Indonesia, Daru Teguh, mengaku sangat yakin tim asuhan Mikel Arteta mampu mengatasi perlawanan PSG. Menurutnya, kepercayaan diri para pemain sedang berada di level tertinggi.

“Arsenal sangat antusias untuk mengamankan gelar juara pertama mereka,” ujar Daru kepada JawaPos.com, Sabtu (30/5/2026).