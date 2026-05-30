Dari Indonesia hingga Uganda! Suporter Arsenal Siap Berpesta Hadapi PSG di Final Liga Champions 2026

Eric Kyama, fans Arsenal asal Uganda, viral setelah melayangkan somasi bernada satire kepada klub idolanya. (Erick Kyama for JawaPos.com)
JawaPos.com — Suporter Arsenal dari berbagai belahan dunia menyambut penuh antusias final Liga Champions 2026 antara Arsenal dan Paris Saint-Germain (PSG) yang digelar di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Sabtu (30/5/2026) malam. Harapan besar mengiringi The Gunners yang berpeluang meraih gelar Liga Champions pertama sepanjang sejarah klub setelah sebelumnya sukses menjuarai Premier League musim ini.
Laga PSG kontra Arsenal menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan musim ini.
Selain mempertemukan dua tim terbaik Eropa, duel tersebut juga menghadirkan cerita berbeda bagi kedua kubu yang sama-sama memiliki motivasi besar untuk mencatat sejarah.
Baca Juga:Tiket Nobar Ludes Terjual! The Gooners Wave Indonesia Full Semangat Jelang Final Liga Champions PSG Vs Arsenal
PSG datang dengan status juara bertahan Liga Champions. Klub asal Prancis itu bertekad mempertahankan trofi yang mereka raih musim lalu sekaligus mengukuhkan dominasi di level Eropa.
Di sisi lain, Arsenal memburu pencapaian yang belum pernah mereka raih sebelumnya. Klub asal London Utara itu berkesempatan mengangkat trofi Liga Champions untuk pertama kalinya sejak berdiri lebih dari satu abad lalu.
Optimisme suporter Arsenal meningkat setelah tim kesayangan mereka berhasil menjuarai Premier League 2025/2026 musim ini. Gelar domestik tersebut dianggap menjadi modal penting menjelang partai puncak Liga Champions.
Salah satu pendukung Arsenal asal Indonesia, Daru Teguh, mengaku sangat yakin tim asuhan Mikel Arteta mampu mengatasi perlawanan PSG. Menurutnya, kepercayaan diri para pemain sedang berada di level tertinggi.
“Arsenal sangat antusias untuk mengamankan gelar juara pertama mereka,” ujar Daru kepada JawaPos.com, Sabtu (30/5/2026).
Daru menilai keberhasilan menjuarai Liga Inggris memberikan dampak besar terhadap mentalitas tim. Situasi tersebut diyakini menjadi faktor pembeda ketika Arsenal menghadapi tekanan di partai final.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!