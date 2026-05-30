PSG Punya Taktik Rahasia untuk Kalahkan Arsenal di Final Liga Champions

Pelatih Luis Enrique sebut Paris Saint-Germain tim terbaik. (@PSG_inside/X)
JawaPos.com - Final Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Arsenal diprediksi akan menjadi pertarungan dua filosofi sepak bola yang berbeda.
Di satu sisi ada Arsenal dengan pertahanan kokoh dan kekuatan bola mati yang luar biasa, sementara di sisi lain PSG datang dengan permainan menyerang cepat dan dinamis yang menjadi ciri khas tim asuhan Luis Enrique.
Jelang laga di Budapest, perhatian tertuju pada kemungkinan adanya strategi khusus yang kembali disiapkan Enrique untuk menghadapi The Gunners. Pelatih asal Spanyol itu memang dikenal gemar melakukan penyesuaian taktik yang sering kali sulit ditebak lawan.
Sepanjang masa kepemimpinanannya di PSG, Enrique beberapa kali memperlihatkan pendekatan yang tidak biasa. Salah satunya adalah kebiasaan timnya mengirim bola keluar lapangan segera setelah kick-off demi menciptakan situasi pressing yang lebih terorganisir sejak awal pertandingan.
Musim ini, pola tersebut cukup sering terlihat. PSG tercatat beberapa kali sengaja mengarahkan bola keluar lapangan untuk memulai tekanan mereka dari area tertentu yang telah dirancang sebelumnya.
Namun strategi yang paling menarik muncul pada leg kedua semifinal Liga Champions melawan Bayern Munich.
Melansir Metro Sport, dalam pertandingan tersebut, kiper PSG Matvey Safonov beberapa kali mengirim tendangan gawang langsung keluar lapangan. Secara statistik, akurasi umpannya memang terlihat rendah, tetapi hal itu tampaknya merupakan bagian dari rencana yang telah disusun sebelumnya.
Alih-alih mencoba membangun serangan dari belakang, PSG memilih menciptakan situasi lemparan ke dalam di area yang sudah mereka targetkan. Dengan cara itu, para pemain PSG dapat langsung menutup ruang dan melakukan tekanan secara kolektif.
Strategi tersebut juga mengurangi risiko kalah duel udara dari tendangan gawang serta menjaga struktur tim tetap rapi ketika memasuki fase menekan lawan.
