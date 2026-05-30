Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 31 Mei 2026 | 01.30 WIB

Legenda AC Milan, Cafu Unggulkan Arsenal di Final Liga Champions

Caption: Jadwal final Liga Champions PSG vs Arsenal, siaran langsung UCL, dan live streaming (X.com/@ChampionsLeague) - Image

Caption: Jadwal final Liga Champions PSG vs Arsenal, siaran langsung UCL, dan live streaming (X.com/@ChampionsLeague)

JawaPos.com - Jelang final Liga Champions yang mempertemukan Arsenal dan Paris Saint-Germain di Budapest, dukungan untuk The Gunners datang dari salah satu legenda sepak bola dunia.

Melansir Daily Mail, mantan kapten tim nasional Brasil, Cafu, percaya Arsenal memiliki kualitas yang cukup untuk memberikan masalah besar bagi PSG. Menurutnya, tim asuhan Mikel Arteta telah berkembang menjadi salah satu tim paling berbahaya di Eropa saat ini.

Pernyataan tersebut tentu memiliki bobot tersendiri. Cafu bukan hanya seorang juara dunia bersama Brasil, tetapi juga pernah merasakan sukses di Liga Champions saat membawa AC Milan meraih gelar pada musim 2006-07.

Meski enggan menunjuk favorit secara mutlak, pria berusia 55 tahun itu mengakui bahwa Arsenal memiliki banyak keunggulan yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan puncak nanti.

“Saya tidak tahu, sangat sulit untuk mengetahui siapa yang akan menang. Saya tidak bisa mengatakan hari ini apakah itu Paris atau Arsenal,” kata Cafu.

Menurutnya, kualitas kedua tim sangat seimbang sehingga hasil akhir pertandingan akan ditentukan oleh detail-detail kecil di atas lapangan.

“Kedua tim memiliki 11 pemain yang sama dalam hal kualitas sehingga sangat sulit untuk mengetahui siapa yang akan menang.”

Bola Mati Jadi Senjata Utama Arsenal

Salah satu aspek yang paling menarik perhatian Cafu adalah kemampuan Arsenal dalam memanfaatkan situasi bola mati.

Sepanjang musim ini, The Gunners memang dikenal sebagai salah satu tim paling berbahaya di Eropa ketika mendapatkan peluang dari tendangan sudut maupun tendangan bebas.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Berapa Banyak Uang yang Dihasilkan Setiap Tim Liga Champions 2025/2026? - Image
Sepak Bola Dunia

Berapa Banyak Uang yang Dihasilkan Setiap Tim Liga Champions 2025/2026?

Minggu, 31 Mei 2026 | 20.46 WIB

Gabriel Jesus Ingin Bertahan Bersama Arsenal di Tengah Spekulasi Masa Depannya - Image
Sepak Bola Dunia

Gabriel Jesus Ingin Bertahan Bersama Arsenal di Tengah Spekulasi Masa Depannya

Minggu, 31 Mei 2026 | 20.24 WIB

Viral! Unggahan Erling Haaland Sindir Arsenal Kalah di Final Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Viral! Unggahan Erling Haaland Sindir Arsenal Kalah di Final Liga Champions

Minggu, 31 Mei 2026 | 19.36 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

3

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

4

11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya

5

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

6

Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung

7

Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas

8

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares

9

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore