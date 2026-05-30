Legenda AC Milan, Cafu Unggulkan Arsenal di Final Liga Champions

Caption: Jadwal final Liga Champions PSG vs Arsenal, siaran langsung UCL, dan live streaming (X.com/@ChampionsLeague)
JawaPos.com - Jelang final Liga Champions yang mempertemukan Arsenal dan Paris Saint-Germain di Budapest, dukungan untuk The Gunners datang dari salah satu legenda sepak bola dunia.
Melansir Daily Mail, mantan kapten tim nasional Brasil, Cafu, percaya Arsenal memiliki kualitas yang cukup untuk memberikan masalah besar bagi PSG. Menurutnya, tim asuhan Mikel Arteta telah berkembang menjadi salah satu tim paling berbahaya di Eropa saat ini.
Pernyataan tersebut tentu memiliki bobot tersendiri. Cafu bukan hanya seorang juara dunia bersama Brasil, tetapi juga pernah merasakan sukses di Liga Champions saat membawa AC Milan meraih gelar pada musim 2006-07.
Meski enggan menunjuk favorit secara mutlak, pria berusia 55 tahun itu mengakui bahwa Arsenal memiliki banyak keunggulan yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan puncak nanti.
“Saya tidak tahu, sangat sulit untuk mengetahui siapa yang akan menang. Saya tidak bisa mengatakan hari ini apakah itu Paris atau Arsenal,” kata Cafu.
Menurutnya, kualitas kedua tim sangat seimbang sehingga hasil akhir pertandingan akan ditentukan oleh detail-detail kecil di atas lapangan.
“Kedua tim memiliki 11 pemain yang sama dalam hal kualitas sehingga sangat sulit untuk mengetahui siapa yang akan menang.”
Salah satu aspek yang paling menarik perhatian Cafu adalah kemampuan Arsenal dalam memanfaatkan situasi bola mati.
Sepanjang musim ini, The Gunners memang dikenal sebagai salah satu tim paling berbahaya di Eropa ketika mendapatkan peluang dari tendangan sudut maupun tendangan bebas.
