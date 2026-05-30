7 Fakta Mengerikan Final Liga Champions 2026 PSG vs Arsenal, Les Parisiens Unggul di Semua Sektor?

JawaPos.com — PSG dan Arsenal akan berebut gelar Liga Champions 2026 di Puskas Arena, Hungaria, Sabtu (30/5/2026) pukul 23.00 WIB. Final ini mempertemukan juara liga domestik masing-masing, dengan PSG mengincar gelar kedua beruntun dan Arsenal memburu trofi Si Kuping Lebar pertama dalam sejarah klub.

Final Liga Champions musim ini menghadirkan dua tim dengan karakter berbeda. PSG datang sebagai tim paling produktif sepanjang kompetisi, sementara Arsenal menjadi tim dengan pertahanan paling solid.

Mengapa PSG Lebih Diunggulkan Menjelang Final? PSG memiliki modal yang sangat kuat untuk mempertahankan gelar Liga Champions. Les Parisiens tercatat sebagai tim tersubur musim ini dengan koleksi 44 gol sepanjang kompetisi.

Dominasi PSG juga terlihat saat menghadapi klub-klub Premier League. Sejak musim lalu, tim asuhan Luis Enrique belum pernah kalah dari wakil Inggris di Liga Champions dengan catatan tujuh kemenangan dan satu hasil imbang.

Catatan tersebut menjadi sinyal bahaya bagi Arsenal. Apalagi PSG sudah terbiasa menghadapi intensitas dan tempo permainan khas klub-klub Inggris di level tertinggi Eropa.

Arsenal Datang dengan Rekor Tak Terkalahkan Meski lebih banyak dijagokan sebagai underdog, Arsenal membawa statistik yang tidak kalah mengesankan. Tim besutan Mikel Arteta belum tersentuh kekalahan sepanjang Liga Champions musim ini.

Dari 14 pertandingan yang telah dimainkan, Arsenal mencatatkan 11 kemenangan dan tiga hasil imbang. Mereka juga menjadi tim dengan jumlah clean sheet terbanyak, yakni sembilan kali.

Konsistensi tersebut menunjukkan kekuatan organisasi permainan Arsenal. Lini belakang yang disiplin menjadi fondasi utama perjalanan mereka hingga mencapai final.

Duel Bintang yang Bisa Menentukan Hasil Pertandingan PSG memiliki senjata mematikan dalam diri Khvicha Kvaratskhelia. Winger asal Georgia itu sedang berada dalam performa terbaiknya setelah mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini.