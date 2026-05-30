7 Fakta Mengerikan Final Liga Champions 2026 PSG vs Arsenal, Les Parisiens Unggul di Semua Sektor?

Luis Enrique memberi instruksi kepada Ousmane Dembele. (Dok beIN Sports)
JawaPos.com — PSG dan Arsenal akan berebut gelar Liga Champions 2026 di Puskas Arena, Hungaria, Sabtu (30/5/2026) pukul 23.00 WIB. Final ini mempertemukan juara liga domestik masing-masing, dengan PSG mengincar gelar kedua beruntun dan Arsenal memburu trofi Si Kuping Lebar pertama dalam sejarah klub.
Final Liga Champions musim ini menghadirkan dua tim dengan karakter berbeda. PSG datang sebagai tim paling produktif sepanjang kompetisi, sementara Arsenal menjadi tim dengan pertahanan paling solid.
Baca Juga: Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban
PSG memiliki modal yang sangat kuat untuk mempertahankan gelar Liga Champions. Les Parisiens tercatat sebagai tim tersubur musim ini dengan koleksi 44 gol sepanjang kompetisi.
Dominasi PSG juga terlihat saat menghadapi klub-klub Premier League. Sejak musim lalu, tim asuhan Luis Enrique belum pernah kalah dari wakil Inggris di Liga Champions dengan catatan tujuh kemenangan dan satu hasil imbang.
Catatan tersebut menjadi sinyal bahaya bagi Arsenal. Apalagi PSG sudah terbiasa menghadapi intensitas dan tempo permainan khas klub-klub Inggris di level tertinggi Eropa.
Meski lebih banyak dijagokan sebagai underdog, Arsenal membawa statistik yang tidak kalah mengesankan. Tim besutan Mikel Arteta belum tersentuh kekalahan sepanjang Liga Champions musim ini.
Dari 14 pertandingan yang telah dimainkan, Arsenal mencatatkan 11 kemenangan dan tiga hasil imbang. Mereka juga menjadi tim dengan jumlah clean sheet terbanyak, yakni sembilan kali.
Konsistensi tersebut menunjukkan kekuatan organisasi permainan Arsenal. Lini belakang yang disiplin menjadi fondasi utama perjalanan mereka hingga mencapai final.
PSG memiliki senjata mematikan dalam diri Khvicha Kvaratskhelia. Winger asal Georgia itu sedang berada dalam performa terbaiknya setelah mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini.
Baca Juga: Kapten Arsenal Siap Kalahkan PSG di Final Liga Champions! Martin Odegaard Ingin Wujudkan Impian Masa Kecil
Selain Kvaratskhelia, PSG tetap berbahaya dengan permainan pressing tinggi yang menjadi ciri khas Luis Enrique. Tekanan sejak lini depan kerap memaksa lawan melakukan kesalahan di area berbahaya.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat