Yan Diomande Diincar Klub Elite Eropa, RB Leipzig Banderol Harga Fantastis Rp 2,6 Triliun

JawaPos.com - RB Leipzig mematok harga tinggi untuk bintang muda mereka Yan Diomande pada bursa transfer musim panas 2026. Klub Bundesliga itu dikabarkan hanya akan membuka negosiasi jika ada tawaran yang mendekati angka EUR 130 juta (sekitar Rp 2,6 triliun).

Menurut sumber yang dikutip dari ESPN, Leipzig tidak berada dalam tekanan finansial sehingga tidak memiliki urgensi untuk menjual pemain berusia 19 tahun itu. Klub bahkan disebut hanya akan mempertimbangkan proposal luar biasa yang sesuai dengan valuasi itu.

Nama Diomande sendiri tengah menjadi perhatian setelah tampil impresif sepanjang musim ini. Diomande dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa, termasuk Liverpool dan Paris Saint-Germain, tetapi Leipzig tetap bersikukuh mempertahankan aset berharganya.

Diomande bergabung dengan Leipzig dari Leganes pada musim panas 2025 dengan biaya transfer sekitar EUR 20 juta (sekitar Rp 415 miliar). Sejak saat itu, performa Diomande melonjak drastis dan menjadikannya sebagai salah satu pemain muda paling bersinar di Bundesliga.

Sepanjang musim ini, Diomande mencatatkan kontribusi signifikan dengan torehan 12 gol dan sembilan asis di liga domestik. Performa gemilangnya juga membantu Leipzig mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Atas pencapaiannya itu, Diomande dinobatkan sebagai Rookie of the Season Bundesliga 2026 yang memperkuat statusnya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa saat ini.

Diomande sendiri masih terikat kontrak dengan Leipzig hingga tahun 2030. Klub bahkan dikabarkan berencana membuka pembicaraan untuk memperpanjang masa baktinya, meski minat dari klub-klub elite tengah meningkat. Sang pemain pun menegaskan komitmennya terhadap Leipzig. Dalam pernyataannya pada 13 Mei yang dikutip dari ESPN, Diomande mengaku masih fokus menjalani kontraknya.

“Saya masih memiliki kontrak hingga 2030. Saya adalah pemain Leipzig. Klub ini telah banyak membantu saya, bukan hanya di dalam lapangan tetapi juga di luar, termasuk untuk keluarga saya,” ujar Diomande. Atlet asal Pantai Gading itu juga mengaku bahwa rumor transfer yang beredar justru menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan performanya. Namun, Diomande memilih menyerahkan urusan di luar lapangan kepada perwakilannya dan tetap fokus pada permainan.