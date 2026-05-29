Evann Guessand Cetak Sejarah! Juara Europa League dan Conference League dalam Semusim

JawaPos.com - Penyerang asal Pantai Gading, Evann Guessand, mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Eropa setelah berhasil memenangkan dua trofi kompetisi antarklub UEFA dalam satu musim yang sama. Pencapaian tersebut menjadi sorotan publik sepak bola dunia karena belum pernah terjadi sebelumnya.

Pemain berusia 24 tahun itu mengawali musim 2025/2026 bersama Aston Villa dan ikut berkontribusi dalam perjalanan klub asal Inggris tersebut menjuarai UEFA Europa League.

Guessand tercatat tampil dalam tujuh pertandingan selama kampanye Villa di kompetisi tersebut.

Pada paruh musim, Guessand kemudian dipinjamkan ke Crystal Palace hingga akhir musim. Kepindahan itu ternyata membawa cerita baru yang lebih luar biasa.

Bersama Palace, ia kembali merasakan gelar juara Eropa setelah klub London tersebut sukses menjuarai UEFA Conference League.

Di kompetisi kasta ketiga Eropa itu, Guessand tampil dalam enam pertandingan dan ikut membantu Crystal Palace melangkah hingga partai final.

Dengan dua gelar dari dua klub berbeda dalam satu musim, Guessand resmi menjadi pemain pertama yang mencatat sejarah unik tersebut.

Perjalanan karier Evann Guessand sendiri terbilang menarik. Lahir di Ajaccio, Prancis, pada 1 Juli 2001, pemain berdarah Pantai Gading itu mengembangkan bakat sepak bolanya di akademi OGC Nice sebelum menembus level profesional.