Vinicius Junior dan Kylian Mbappe Jadi Pusat Perdebatan Penjualan Kontroversial Real Madrid

Vinicius Junior dan Kylian Mbappé (Bein Sports)
JawaPos.com – Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan keputusan kontroversial dengan membuka kemungkinan menjual salah satu dari Vinicius Jr. atau Kylian Mbappé.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (17/5), laporan media Prancis menyebut manajemen klub mulai mengevaluasi keseimbangan tim setelah kerja sama kedua pemain belum berjalan sesuai harapan.
Situasi tersebut memunculkan perdebatan besar mengenai siapa yang lebih layak menjadi pusat proyek jangka panjang Los Blancos.
Manajemen Real Madrid awalnya berharap kehadiran Vinicius Jr. dan Mbappé dapat membentuk lini serang yang sulit dihentikan lawan. Namun, secara taktis keduanya dinilai belum mampu menunjukkan kombinasi permainan yang benar-benar efektif.
Hal tersebut terjadi karena kedua pemain sama-sama lebih nyaman bermain dari sisi kiri lapangan dan sering menempati area serupa saat menyerang.
Kondisi tersebut dinilai memengaruhi keseimbangan permainan Real Madrid di sektor ofensif. Vinicius Jr. dan Mbappé sama-sama membutuhkan dominasi bola untuk memberikan pengaruh besar dalam pertandingan. Akibatnya, pola serangan tim terkadang menjadi lebih mudah ditebak dan ruang gerak pemain lain dianggap semakin terbatas.
Di sisi lain, faktor internal turut memperbesar spekulasi mengenai kemungkinan penjualan salah satu pemain bintang tersebut. Vinicius Jr. hingga kini disebut belum mencapai kesepakatan kontrak baru karena adanya perbedaan tuntutan gaji dengan pihak klub.
Situasi seperti ini membuat Real Madrid dikabarkan mempertimbangkan peluang penjualan demi menghindari risiko kehilangan pemain secara Cuma-Cuma di masa mendatang.
Sementara itu, Mbappé juga menghadapi tekanan besar dari sebagian pendukung Real Madrid dalam beberapa bulan terakhir. Penyerang asal Prancis itu disebut menerima kritik keras, termasuk respons negatif dari suporter saat tampil di Santiago Bernabéu.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong