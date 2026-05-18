Vinicius Junior dan Kylian Mbappe Jadi Pusat Perdebatan Penjualan Kontroversial Real Madrid

JawaPos.com – Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan keputusan kontroversial dengan membuka kemungkinan menjual salah satu dari Vinicius Jr. atau Kylian Mbappé.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (17/5), laporan media Prancis menyebut manajemen klub mulai mengevaluasi keseimbangan tim setelah kerja sama kedua pemain belum berjalan sesuai harapan.

Situasi tersebut memunculkan perdebatan besar mengenai siapa yang lebih layak menjadi pusat proyek jangka panjang Los Blancos.

Manajemen Real Madrid awalnya berharap kehadiran Vinicius Jr. dan Mbappé dapat membentuk lini serang yang sulit dihentikan lawan. Namun, secara taktis keduanya dinilai belum mampu menunjukkan kombinasi permainan yang benar-benar efektif.

Hal tersebut terjadi karena kedua pemain sama-sama lebih nyaman bermain dari sisi kiri lapangan dan sering menempati area serupa saat menyerang.

Kondisi tersebut dinilai memengaruhi keseimbangan permainan Real Madrid di sektor ofensif. Vinicius Jr. dan Mbappé sama-sama membutuhkan dominasi bola untuk memberikan pengaruh besar dalam pertandingan. Akibatnya, pola serangan tim terkadang menjadi lebih mudah ditebak dan ruang gerak pemain lain dianggap semakin terbatas.

Di sisi lain, faktor internal turut memperbesar spekulasi mengenai kemungkinan penjualan salah satu pemain bintang tersebut. Vinicius Jr. hingga kini disebut belum mencapai kesepakatan kontrak baru karena adanya perbedaan tuntutan gaji dengan pihak klub.

Situasi seperti ini membuat Real Madrid dikabarkan mempertimbangkan peluang penjualan demi menghindari risiko kehilangan pemain secara Cuma-Cuma di masa mendatang.