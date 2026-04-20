Monchengladbach vs Mainz 05 Tanpa Pemenang, Kevin Diks Tampil Tenang Meski Cedera Menghadang

JawaPos.com - Kevin Diks mengalami cedera pada laga imbang Borussia Monchengladbach melawan Mainz 05 di Liga Jerman pekan ke-30. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Borussia Park, Senin (20/4).

Monchengladbach mengawali laga dengan sangat baik dan sempat unggul terlebih dahulu. Joseph Scally berhasil mencetak gol di menit ketujuh setelah menerima umpan Hugo Bolin.

Petaka terjadi menjelang menit terakhir setelah Yannik Engelhardt menjatuhkan Phillipp Mwene di kotak penalti. Hal tersebut membuat Mainz 05 menyamakan kedudukan lewat gol penalti Nadiem Amiri di menit 90+8.

Pada laga kali ini, Kevin Diks hanya bermain 71 menit dan harus digantikan Fabio Chiarodia. Melansir Fotmob, bek Timnas Indonesia tersebut mengalami cedera yang masih belum diketahui.

Sejak awal laga, Kevin Diks menunjukkan permainan yang solid di lini belakang. Melihat statistik permainannya, dia mampu melakukan lima sapuan dan satu blok.

Bahkan dari sisi penyerangan, Diks mampu memberikan ancaman ke pertahanan Mainz 05. Pemain 29 tahun itu, melepaskan tendangan ke arah gawang pada menit ke-22.

Meraih hasil imbang di kandang sendiri membuat pelatih Borussia Monchengladbach Eugen Polanski kecewa.

"Ketika Anda unggul 1-0 hingga menit ke-95, Anda harus mempertahankan keunggulan dan meraih tiga poin. Itulah mengapa kami jelas tidak puas dengan hasil imbang. Kami bermain bagus di babak pertama. Dengan keunggulan 1-0, wajar jika kami membiarkan Mainz menyerang dan mencoba melakukan serangan balik," kata Eugen Polanski yang dikutip laman resmi klub, Senin (20/4).

Meskipun demikian, lini belakang Borussia Monchengladbach tetap bermain solid.