Andre Rizal Hanafi
Senin, 25 Mei 2026 | 13.19 WIB

Morten Hjulmand Buka Suara soal Rumor ke Real Madrid, Fokus Bawa Sporting Juara Lebih

Pemain Sporting Morten Hjulmand dirumorkan akan ke Real Madrid. (Istimewa)

JawaPos.com - Rumor kepindahan Morten Hjulmand ke Real Madrid semakin ramai dibicarakan dalam beberapa hari terakhir. Gelandang milik Sporting CP itu akhirnya memberikan tanggapan terkait kabar jadi pemain incaran Los Blancos untuk musim depan.

Nama Morten Hjulmand memang terus dikaitkan dengan Real Madrid setelah muncul laporan dari Portugal yang menyebut Jose Mourinho tertarik membawanya ke Santiago Bernabeu. Namun di tengah rumor tersebut, pemain asal Denmark itu memilih tetap tenang dan belum ingin berbicara banyak mengenai masa depannya.

Morten Hjulmand menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membantu Sporting menutup musim dengan hasil terbaik. Klub asal Lisbon itu masih memiliki satu pertandingan penting, yakni final Piala Portugal melawan Torreense.

Dalam konferensi pers jelang laga final, Hjulmand mengaku merasa bangga namanya dikaitkan dengan klub sebesar Real Madrid. Meski begitu, dia menegaskan belum ingin memikirkan kemungkinan transfer sebelum musim benar-benar selesai.

”Merupakan kehormatan besar ketika nama saya dihubungkan dengan klub seperti Real Madrid. Tetapi saat ini saya masih fokus penuh bersama Sporting dan pertandingan final,” ujar Hjulmand kepada media Portugal.

Pernyataan tersebut justru semakin memunculkan spekulasi bahwa musim ini bisa menjadi tahun terakhirnya bersama Sporting. Beberapa pengamat di Portugal menilai cara Hjulmand berbicara menunjukkan adanya peluang besar untuk hengkang pada bursa transfer musim panas nanti.

Media Portugal Record bahkan menyoroti komentar sang pemain di halaman utama mereka. Dalam salah satu program diskusi sepak bola setempat, sejumlah analis menilai Hjulmand memiliki karakter yang cocok bermain di bawah Mourinho.

Selain kuat dalam bertahan, Hjulmand juga dikenal punya kemampuan distribusi bola yang stabil dan disiplin menjaga keseimbangan lini tengah. Gaya bermain seperti itu dianggap sesuai dengan kebutuhan Real Madrid yang kemungkinan akan melakukan perubahan komposisi pemain musim depan.

Situasi di lini tengah Madrid memang tengah menjadi perhatian. Masa depan beberapa pemain seperti Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde terus menjadi bahan pembicaraan setelah muncul isu perombakan skuad.

