Barcelona Dominasi Skuad Spanyol di Piala Dunia 2026, Tak Kirim Satu Pun Pemain Real Madrid Dipanggil

Lamine Yamal menjadi salah satu dari delapan pemain Barcelona yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Spanyol. (FIFA)
JawaPos.com - Timnas Spanyol resmi umumkan 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Pelatih Luis de la Fuente tetap pakai banyak pemain muda sukses menjuarai Euro 2024.
Namun, ada fakta menarik yang langsung jadi sorotan publik sepak bola Spanyol.
Barcelona jadi klub dengan kontribusi pemain terbanyak dalam skuad Spanyol kali ini. Total delapan pemain Blaugrana dipanggil untuk tampil di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Nama-nama seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric Garcia, dan Joan Garcia masuk daftar akhir. Dominasi ini tunjukkan regenerasi pemain muda Barcelona mulai memberi dampak besar untuk tim nasional.
Di sisi lain, Real Madrid malah tidak punya satu pun wakil di skuad Spanyol untuk Piala Dunia 2026. Ini jadi sejarah baru karena kali pertama La Roja tampil tanpa pemain Los Blancos.
Absennya nama-nama seperti Dani Carvajal dan Dean Huijsen bikin dominasi Madrid di timnas terputus.
Padahal selama bertahun-tahun, Real Madrid selalu jadi penyumbang pemain penting untuk Spanyol di turnamen besar.
Meski begitu, kekuatan Spanyol masih sangat kompetitif. Di lini tengah, Luis de la Fuente tetap andalkan Rodri sebagai pusat permainan. Gelandang Manchester City itu akan ditemani Pedri, Fabian Ruiz, dan Martin Zubimendi yang konsisten sepanjang musim.
