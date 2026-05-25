Pep Guardiola Pernah Tegaskan Phil Foden Tak Boleh Dijual Manchester City: 500 Juta Euro Juga Ogah! 

JawaPos.com - Pep Guardiola mungkin akan segera meninggalkan Manchester City, tetapi salah satu warisan terbesarnya di Etihad tampaknya sudah sangat jelas: Phil Foden.

Menjelang akhir masa jabatannya bersama City, Guardiola kembali mengingatkan betapa pentingnya peran Foden bagi klub. Bahkan, pelatih asal Spanyol itu pernah secara tegas menyebut sang playmaker sebagai pemain yang “tidak bisa dijual dalam keadaan apa pun.”

Pernyataan tersebut kini kembali ramai dibicarakan setelah Enzo Maresca disebut-sebut akan menggantikan Guardiola sebagai manajer City musim depan.

Guardiola Anggap Foden Sebagai “Mr. Manchester City”

Sejak awal kariernya, Guardiola memang menjadi salah satu sosok yang paling percaya pada potensi Phil Foden.

Jauh sebelum menjadi pemain inti, Foden sudah diproyeksikan Guardiola sebagai penerus David Silva di lini tengah City.

Melansir Mirror, dalam buku Pep’s City: The Making of a Superteam, Guardiola bahkan membuat pernyataan yang cukup luar biasa soal pemain akademi tersebut.

"Kami tidak memberikan kontrak baru kepada Foden secara kebetulan. Dia adalah satu-satunya pemain yang tidak bisa dijual dalam keadaan apa pun, satu-satunya. Bahkan untuk 500 juta euro pun tidak."

"Phil tidak akan pergi ke mana pun, Phil ADALAH City. Kami tidak akan merekrut orang lain untuk posisi itu. Ketika David Silva pergi, kami tahu persis siapa pesulap baru kami."