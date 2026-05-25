Pep Guardiola Akhiri Era Kejayaan di Manchester City, Ini Pesan Khusus untuk Penggantinya! 

Pep Guardiola resmi meninggalkan Manchester City. (Dok. Instagram/@mancity)
JawaPos.com - Pep Guardiola resmi mengakhiri era bersejarahnya bersama Manchester City setelah satu dekade penuh trofi dan dominasi di sepak bola Inggris.
Namun, sebelum benar-benar meninggalkan kursi pelatih Etihad Stadium, Guardiola sempat mengirim pesan penting kepada siapa pun yang nantinya akan menggantikannya di Manchester City.
Pesannya sederhana, tetapi sangat tegas: jangan mencoba menjadi Pep Guardiola.
Guardiola Minta Penggantinya Jadi Diri Sendiri
Nama Enzo Maresca memang terus disebut sebagai kandidat terkuat pengganti Guardiola musim depan.
Meski begitu, melansir Mirror, Guardiola tidak ingin penerusnya merasa terbebani untuk menyalin gaya kepelatihannya.
"Manajer berikutnya harus menjadi diri mereka sendiri, itu yang terpenting."
"Manajer baru, dalam hal cara mereka berkomunikasi, memperlakukan orang, cara mereka bermain, bekerja - mereka harus menjadi diri mereka sendiri."
Menurut Guardiola, Manchester City sudah memiliki fondasi klub yang sangat kuat sehingga transisi pergantian pelatih diyakini akan berjalan baik.
"Dan klub ini sangat, sangat bagus dalam banyak hal. Dan transisi, mereka selalu melakukannya dengan sangat baik. Ini akan bagus."
