Prediksi Timnas Inggris di Grup L Piala Dunia 2026: Saatnya Ulangi Kejayaan Tahun 1966?

JawaPos.com – Timnas Inggris merupakan salah satu tim yang difavoritkan untuk menjuarai Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

The Three Lions akan mengawali perjalanan mereka dengan tergabung di Grup L, bersama Kroasia, Ghana, dan Panama.

Thomas Tuchel juga sudah mengumumkan daftar pemain yang ia percaya untuk membela panji The Three Lions di turnamen nanti.

Meskipun begitu, banyak pihak yang melontarkan kritik tajam terkait pemain-pemain pilihan eks pelatih Chelsea tersebut.

Harry Maguire, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, hingga Luke Shaw luput dari daftar pemain timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Padahal, mereka merupakan pemain langganan timnas Inggris dalam beberapa turnamen terakhir, dan memiliki talenta yang tidak perlu diragukan lagi.

Tuchel sendiri menepis kritik yang menerpanya. Ia mengatakan dengan lantang pemain yang ia pilih adalah yang terbaik bagi timnas Inggris secara keseluruhan, dan pemilihan pemainnya tidak didasarkan dengan memilih 26 pemain dengan talenta terbaik.

“Semua yang saya tahu dan dengar tentang sepak bola internasional adalah tentang tim dan kekompakan. Apa yang kami coba untuk capai di musim panas nanti, hanya akan bisa dicabai sebagai sebuah kesatuan," ucap Tuchel di situs resmi timnas Inggris.

"Tim terbaik tidak berarti berisikan 26 pemain dengan talenta terbaik. Bermain sebagai sebuah tim merupakan fokus utama saya, dan saya harap kami sudah melakukannya dengan 26 pemain yang saya pilih. Itulah pemikiran saya di balik keputusan ini,” paparnya.

Ucapan Tuchel membuat Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi momen penghakiman baginya. Jika Inggris bisa keluar sebagai juara, maka ia bisa membungkam kritik yang ia terima sekarang terkait dengan pemain pilihannya. Sebaliknya, jika Inggris tampil mengecewakan di turnamen nanti, maka ialah yang akan menjadi kambing hitamnya.

Perjalanan Inggris ke Piala Dunia 2026 Timnas Inggris mengawali langkah mereka di Piala Dunia 2026 dengan menjalani babak kualifikasi zona Eropa di Grup K. Harry Kane dan kawan-kawan tampil apik sepanjang fase kualifikasi, dengan catatan 8 kemenangan dari 8 laga, dan mencetak 22 gol tanpa pernah kebobolan.