Joey Pelupessy Ungkap Rasa Bahagia dan Bangga usai Bawa Lommel SK Promosi ke Liga Belgia Setelah 23 Tahun

Joey Pelupessy bawa Lommel SK promosi ke Liga Belgia. (Dok. Lommel SK)
JawaPos.com - Joey Pelupessy sukses mengantarkan Lommel SK promosi ke Liga Belgia setelah menahan imbang FC Dender pada laga play off. Laga yang berakhir dengan skor 0-0 (aggregat 3-2) tersebut dimainkan di Dender Football Complex, Sabtu (23/5).
Melalui sosial media, Joey Pelupessy menuliskan perasaan bahagia dan bangga usai membawa Lommel SK kembali ke Liga Belgia setelah terakhir kali pada 2003. Dia senang bisa mewujudkan keinginan para suporter Lommel SK bermain di kasta tertinggi sepak bola Belgia musim depan.
Pemain timnas Indonesia tersebut mengucapkan terima kasih kepada rekan setim, staf pelatih, dan para pendukung. Joey Pelupessy juga sudah menunggu para suporter untuk musim depan.
”Setelah 23 tahun, Lommel SK kembali ke level tertinggi di Belgia: 1A!” tulis Joey Pelupessy di Instagram.
”Saya sangat senang dan bangga menjadi bagian dari musim promosi ini dan memberikan sesuatu kembali kepada kota ini dan semua orang yang terlibat dan mendukung Lommel SK sejak lama. Terima kasih kepada semua staf, orang-orang yang bekerja di klub, para penggemar, dan tentu saja rekan-rekan setim saya!” tutur Joey Pelupessy.
Lini tengah Lommel SK sangat mengandalkan Joey Pelupessy sebagai gelandang bertahan. Melansir Transfermarkt, dia bermain 28 pertandingan dengan 17 kali menjadi starter dan mengoleksi tiga assist.
Saat memasuki babak play off promosi, Pelupessy selalu menjadi pilihan utama. Hasilnya, dia mampu membantu Lommel SK menang melawan RFC Luttich dan Beerschot VA.
Gelandang 33 tahun tersebut menjadi pemain penting saat mampu mengalahkan FC Dender di leg pertama. Dalam dua leg, Joey Pelupessy selalu bermain sejak menit pertama.
