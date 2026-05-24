Antara
Minggu, 24 Mei 2026 | 14.49 WIB

Spalletti Tak Akan Mundur Meski Juventus Gagal ke Liga Champions

Pelatih Juventus Luciano Spalletti. (Dok. Juventus)

JawaPos.com - Pelatih Juventus Luciano Spalletti menegaskan dia tidak pernah berpikir untuk mundur dari posisinya meski Bianconeri gagal lolos ke Liga Champions musim depan, dikutip dari ANTARA.

Pernyataan itu disampaikan Spalletti menjelang laga penentuan melawan Torino dalam Derby della Mole di Stadio Olimpico Grande Torino, Senin (25/5) ini hari WIB.

"Itu (mengundurkan diri) tidak pernah terlintas di pikiran saya," kata Spalletti, seperti dilaporkan dari Football Italia, Sabtu (23/5).

Juventus kini berada dalam posisi sulit karena kemenangan atas Torino belum tentu cukup untuk mengamankan tiket ke Liga Champions.

Juventus saat ini tertinggal dalam persaingan empat besar setelah kalah mengejutkan 0-2 dari Fiorentina pada pekan sebelumnya. Hasil tersebut dimanfaatkan AC Milan dan AS Roma untuk menyalip posisi Si Nyonya Tua.

Situasi itu memunculkan spekulasi bahwa Spalletti siap mengundurkan diri apabila gagal membawa Juventus lolos ke kompetisi elite Eropa.

Spalletti mengaku heran dengan derasnya rumor yang mengaitkan dirinya dengan isu pengunduran diri. Menurut dia, pembahasan mengenai masa depannya berubah terlalu cepat hanya karena hasil buruk di lapangan.

"Awalnya semua orang membicarakan kontrak baru, lalu tiba-tiba berubah menjadi soal pengunduran diri. Semua kemungkinan seolah dilemparkan kepada saya," ujar dia.

Meski demikian, Spalletti menegaskan dirinya selalu siap mengikuti keputusan klub bila manajemen menginginkan perubahan. Namun, dia menekankan bahwa dirinya tidak pernah meminta pertemuan khusus untuk membahas pengunduran diri.

"Bila ada yang terlintas setelah hasil seperti itu, saya hanya menempatkan diri saya untuk kepentingan klub apabila mereka ingin membuat perubahan. Tetapi saya tidak pernah meminta berbicara dengan siapa pun," katanya.

Spalletti juga membantah laporan yang menyebut dirinya berselisih dengan CEO Juventus Damien Comolli atau mengajukan tuntutan tertentu demi mempertahankan posisinya.

Menurut mantan pelatih tim nasional Italia tersebut, masa depannya tidak bergantung pada satu hasil pertandingan ataupun status lolos ke Liga Champions.

Editor: Banu Adikara
