Spalletti Tak Akan Mundur Meski Juventus Gagal ke Liga Champions

Pelatih Juventus Luciano Spalletti. (Dok. Juventus)
JawaPos.com - Pelatih Juventus Luciano Spalletti menegaskan dia tidak pernah berpikir untuk mundur dari posisinya meski Bianconeri gagal lolos ke Liga Champions musim depan, dikutip dari ANTARA.
Pernyataan itu disampaikan Spalletti menjelang laga penentuan melawan Torino dalam Derby della Mole di Stadio Olimpico Grande Torino, Senin (25/5) ini hari WIB.
"Itu (mengundurkan diri) tidak pernah terlintas di pikiran saya," kata Spalletti, seperti dilaporkan dari Football Italia, Sabtu (23/5).
Juventus kini berada dalam posisi sulit karena kemenangan atas Torino belum tentu cukup untuk mengamankan tiket ke Liga Champions.
Juventus saat ini tertinggal dalam persaingan empat besar setelah kalah mengejutkan 0-2 dari Fiorentina pada pekan sebelumnya. Hasil tersebut dimanfaatkan AC Milan dan AS Roma untuk menyalip posisi Si Nyonya Tua.
Situasi itu memunculkan spekulasi bahwa Spalletti siap mengundurkan diri apabila gagal membawa Juventus lolos ke kompetisi elite Eropa.
Baca Juga:Pelukan Hangat Ernando Ari dan Andhika Ramadhani, Kode Perpisahan Kiper Andalan Persebaya Surabaya?
Spalletti mengaku heran dengan derasnya rumor yang mengaitkan dirinya dengan isu pengunduran diri. Menurut dia, pembahasan mengenai masa depannya berubah terlalu cepat hanya karena hasil buruk di lapangan.
"Awalnya semua orang membicarakan kontrak baru, lalu tiba-tiba berubah menjadi soal pengunduran diri. Semua kemungkinan seolah dilemparkan kepada saya," ujar dia.
Meski demikian, Spalletti menegaskan dirinya selalu siap mengikuti keputusan klub bila manajemen menginginkan perubahan. Namun, dia menekankan bahwa dirinya tidak pernah meminta pertemuan khusus untuk membahas pengunduran diri.
Baca Juga:Bismillah 2027! Kaos Bernardo Tavares Bakar Harapan Besar Bonek, Markas Persebaya Surabaya Bergetar Penuh Harapan Baru
"Bila ada yang terlintas setelah hasil seperti itu, saya hanya menempatkan diri saya untuk kepentingan klub apabila mereka ingin membuat perubahan. Tetapi saya tidak pernah meminta berbicara dengan siapa pun," katanya.
Spalletti juga membantah laporan yang menyebut dirinya berselisih dengan CEO Juventus Damien Comolli atau mengajukan tuntutan tertentu demi mempertahankan posisinya.
Menurut mantan pelatih tim nasional Italia tersebut, masa depannya tidak bergantung pada satu hasil pertandingan ataupun status lolos ke Liga Champions.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi