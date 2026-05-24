Bruno Fernandes Jadi Pemain Terbaik Liga Inggris 2025/2026

JawaPos.com - Kapten sekaligus gelandang Manchester United Bruno Fernandes meraih penghargaan bergengsi Pemain Terbaik Liga Inggris 2025/2026, yang menjadi pengakuan atas performa impresif gelandang asal Portugal itu sepanjang musim ini.

Dikutip dari laman Liga Inggris, Sabtu, Bruno Fernandes yang tampil sebagai motor permainan Manchester United dengan torehan delapan gol dan 20 assist di Liga Inggris 2025/2026 meraih suara terbanyak dari kapten tim Liga Inggris, penggemar dan pakar sepak bola.



Fernandes berhasil menyamai rekor assist terbanyak dalam satu musim Liga Inggris yang sebelumnya dipegang Kevin De Bruyne dan Thierry Henry.

Kontribusi besar Fernandes turut membawa Manchester United mengakhiri musim di posisi ketiga klasemen liga. Hasil itu memastikan Setan Merah kembali menembus papan atas setelah absen dalam dua musim terakhir dan berhak berkompetisi di Liga Champions musim depan.



Penghargaan tersebut melengkapi pencapaian individual Fernandes pada musim ini. Sebelumnya, pemain berusia 31 tahun tersebut juga terpilih sebagai Pemain Terbaik versi Football Writers' Association (FWA) atau asosiasi jurnalis sepak bola Inggris.



Itu menjadi kali pertama Bruno Fernandes memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Liga Inggris sepanjang kariernya. Dia juga tercatat sebagai pemain Manchester United pertama yang meraih penghargaan tersebut sejak Nemanja Matic pada musim 2010/2011.