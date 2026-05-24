Bruno Fernandes Jadi Pemain Terbaik Liga Inggris 2025/2026

Fabrizio Romano menepis rumor kepindahan Bruno Fernandes ke Real Madrid. Gelandang Manchester United itu disebut masih fokus penuh di Old Trafford meski spekulasi kontrak terus bergulir.
JawaPos.com - Kapten sekaligus gelandang Manchester United Bruno Fernandes meraih penghargaan bergengsi Pemain Terbaik Liga Inggris 2025/2026, yang menjadi pengakuan atas performa impresif gelandang asal Portugal itu sepanjang musim ini.
Dikutip dari laman Liga Inggris, Sabtu, Bruno Fernandes yang tampil sebagai motor permainan Manchester United dengan torehan delapan gol dan 20 assist di Liga Inggris 2025/2026 meraih suara terbanyak dari kapten tim Liga Inggris, penggemar dan pakar sepak bola.
Fernandes berhasil menyamai rekor assist terbanyak dalam satu musim Liga Inggris yang sebelumnya dipegang Kevin De Bruyne dan Thierry Henry.
Baca Juga:Bismillah 2027! Kaos Bernardo Tavares Bakar Harapan Besar Bonek, Markas Persebaya Surabaya Bergetar Penuh Harapan Baru
Kontribusi besar Fernandes turut membawa Manchester United mengakhiri musim di posisi ketiga klasemen liga. Hasil itu memastikan Setan Merah kembali menembus papan atas setelah absen dalam dua musim terakhir dan berhak berkompetisi di Liga Champions musim depan.
Penghargaan tersebut melengkapi pencapaian individual Fernandes pada musim ini. Sebelumnya, pemain berusia 31 tahun tersebut juga terpilih sebagai Pemain Terbaik versi Football Writers' Association (FWA) atau asosiasi jurnalis sepak bola Inggris.
Itu menjadi kali pertama Bruno Fernandes memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Liga Inggris sepanjang kariernya. Dia juga tercatat sebagai pemain Manchester United pertama yang meraih penghargaan tersebut sejak Nemanja Matic pada musim 2010/2011.
Secara keseluruhan, Fernandes menjadi pemain ketujuh Manchester United yang sukses memenangkan penghargaan tersebut. Namanya kini sejajar dengan deretan legenda klub seperti Peter Schmeichel, Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, dan Wayne Rooney.
Peluang Bruno Fernandes menambah koleksi penghargaan musim ini juga masih terbuka. Pemain Timnas Portugal itu disebut menjadi salah satu favorit untuk memenangkan penghargaan Pemain Terbaik versi Professional Footballers' Association (PFA).
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi