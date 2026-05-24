Real Madrid Tutup Musim 2025/2026 dengan Hajar Athletic 4-2

JawaPos.com - Real Madrid menuntaskan Liga Spanyol musim 2025/2026 dengan kemenangan 4-2 atas Athletic Club pada pekan ke-38 di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu dini hari WIB, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman Liga Spanyol, kemenangan tersebut memastikan Madrid berada di posisi runner-up pada klasemen akhir dengan koleksi 86 poin. Sementara Athletic Club harus puas menutup kompetisi di peringkat ke-12 dengan 42 poin.

Laga tersebut juga menjadi momen emosional karena menandai pertandingan terakhir Daniel "Dani" Carvajal dan David Alaba bersama Real Madrid.

Meski sudah dipastikan gagal merebut gelar juara, Real Madrid tetap menurunkan kekuatan terbaik di hadapan pendukung sendiri. Tim asuhan Alvaro Arbeloa langsung tampil agresif sejak menit awal dan mendominasi jalannya pertandingan.

Madrid membuka keunggulan pada menit ke-12 melalui Gonzalo Garcia. Dia memanfaatkan umpan tarik Dani Carvajal sebelum melepaskan tembakan kaki kanan yang gagal dihentikan Alex Padilla.

Pada menit ke-40, Jude Bellingham menggandakan keunggulan Madrid setelah menuntaskan operasn Thiago Pitarch. Gol gelandang asal Inggris tersebut membuat Los Blancos unggul 2-0.

Namun, Athletic tidak menyerah begitu saja. Lima menit berselang, Gorka Guruzeta berhasil memperkecil ketertinggalan lewat penyelesaian efektif yang mengubah skor menjadi 2-1. Kedudukan itu bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan semakin terbuka dengan kedua tim saling menciptakan peluang.