Sporting CP Dekati Issa Doumbia, Venezia Siap Pecahkan Rekor Penjualan Pemain

Pemain Venezia, Issa Doumbia (kanan). (gazzetta.it)
JawaPos.com - Venezia kembali jadi sorotan di bursa transfer Eropa setelah kabar kuat menyebutkan gelandang muda mereka, Issa Doumbia, tinggal selangkah lagi bergabung dengan klub Portugal, Sporting CP.
Nilai transfer yang dibicarakan tidak main-main, mencapai lebih dari EUR 20 juta ditambah bonus yang membuatnya berpotensi menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub asal Italia tersebut.
Pemain berusia 22 tahun itu tampil menonjol sepanjang musim lalu bersama Venezia di Serie B.
Baca Juga:Kalahkan Venezia dan Lolos ke Perempat Final, Marcus Thuram Tegaskan Ambisi Inter Milan Juara Coppa Italia
Catatan 10 gol dan 6 assist dari lini tengah membuatnya jadi salah satu motor utama keberhasilan tim meraih promosi ke Serie A.
Performa tersebut sekaligus membuka jalan bagi Doumbia untuk dilirik banyak klub besar Eropa yang mulai mengirim pemandu bakat secara intens.
Perjalanan Doumbia sendiri cukup menarik. Ia datang ke Venezia dari AlbinoLeffe di Serie C pada 2024 dengan nilai transfer sekitar EUR 1 juta.
Baca Juga:Jelang Inter Milan Kontra Venezia, Lautaro Martinez Yakin Cristian Chivu Bawa Nerazzurri Raih Trofi Musim Ini
Saat itu, ia belum banyak dikenal publik, namun manajemen Venezia melihat potensi besar dalam dirinya. Keputusan itu terbukti tepat karena hanya dalam waktu singkat, nilai sang pemain melonjak berkali-kali lipat.
Meski sempat kesulitan menembus tim utama di awal kariernya di Serie A, Doumbia tidak menyerah.
Ia perlahan berkembang, terutama setelah kembali tampil di Serie B. Di bawah arahan pelatih Giovanni Stroppa, perannya sebagai gelandang box-to-box semakin matang.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah