Sporting CP Dekati Issa Doumbia, Venezia Siap Pecahkan Rekor Penjualan Pemain

JawaPos.com - Venezia kembali jadi sorotan di bursa transfer Eropa setelah kabar kuat menyebutkan gelandang muda mereka, Issa Doumbia, tinggal selangkah lagi bergabung dengan klub Portugal, Sporting CP.

Nilai transfer yang dibicarakan tidak main-main, mencapai lebih dari EUR 20 juta ditambah bonus yang membuatnya berpotensi menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub asal Italia tersebut.

Pemain berusia 22 tahun itu tampil menonjol sepanjang musim lalu bersama Venezia di Serie B.

Catatan 10 gol dan 6 assist dari lini tengah membuatnya jadi salah satu motor utama keberhasilan tim meraih promosi ke Serie A.

Performa tersebut sekaligus membuka jalan bagi Doumbia untuk dilirik banyak klub besar Eropa yang mulai mengirim pemandu bakat secara intens.

Perjalanan Doumbia sendiri cukup menarik. Ia datang ke Venezia dari AlbinoLeffe di Serie C pada 2024 dengan nilai transfer sekitar EUR 1 juta.

Saat itu, ia belum banyak dikenal publik, namun manajemen Venezia melihat potensi besar dalam dirinya. Keputusan itu terbukti tepat karena hanya dalam waktu singkat, nilai sang pemain melonjak berkali-kali lipat.

Meski sempat kesulitan menembus tim utama di awal kariernya di Serie A, Doumbia tidak menyerah.