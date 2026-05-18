Barcelona Ambisius Dapatkan Joao Pedro Setelah Robert Lewandowski Resmi Tinggalkan Klub

Joao Pedro (Bein Sports)
JawaPos.com – Barcelona dikabarkan mempercepat upaya untuk mendapatkan Joao Pedro setelah kepergian Robert Lewandowski memaksa klub segera mencari pemimpin baru di lini serang.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (17/5), nama penyerang asal Brasil itu langsung menjadi pembahasan utama di internal klub hanya beberapa waktu setelah perpisahan Lewandowski diumumkan. Barcelona menilai Joao Pedro sebagai sosok yang berpotensi mengisi kekosongan besar di sektor penyerangan.
Direktur olahraga Barcelona, Deco, disebut telah melakukan perjalanan ke London untuk memantau langsung performa Joao Pedro saat final Piala FA berlangsung. Selain menyaksikan pertandingan, Deco juga dilaporkan mengadakan pertemuan strategis terkait rencana transfer musim panas klub.
Kehadiran petinggi Barcelona tersebut menunjukkan keseriusan klub dalam mengejar tanda tangan pemain Chelsea tersebut.
Joao Pedro dinilai cocok dengan visi permainan pelatih Hansi Flick yang menginginkan lini depan lebih agresif dan dinamis. Penyerang berusia 24 tahun itu tampil impresif bersama Chelsea setelah mencetak 23 gol pada musim pertamanya di Stamford Bridge.
Barcelona percaya pemain asal Brasil tersebut memiliki kombinasi dampak instan dan potensi jangka panjang yang sesuai dengan kebutuhan tim.
Namun, upaya Barcelona dipastikan tidak akan berjalan mudah karena Chelsea disebut tidak memiliki niat menjual Joao Pedro. Klub asal London itu memandang sang pemain sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka.
Situasi tersebut membuat peluang negosiasi dalam waktu dekat diperkirakan akan berlangsung cukup sulit.
Laporan dari Inggris menyebut nilai transfer Joao Pedro berpotensi melampaui Rp 1,84 triliun hingga mendekati Rp 1,89 triliun rupiah. Angka tersebut menjadi tantangan besar bagi Barcelona yang masih menghadapi pembatasan finansial di bawah regulasi La Liga.
