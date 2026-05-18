Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Senin, 18 Mei 2026 | 17.06 WIB

Barcelona Ambisius Dapatkan Joao Pedro Setelah Robert Lewandowski Resmi Tinggalkan Klub

Joao Pedro (Bein Sports) - Image

Joao Pedro (Bein Sports)

JawaPos.com – Barcelona dikabarkan mempercepat upaya untuk mendapatkan Joao Pedro setelah kepergian Robert Lewandowski memaksa klub segera mencari pemimpin baru di lini serang.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (17/5), nama penyerang asal Brasil itu langsung menjadi pembahasan utama di internal klub hanya beberapa waktu setelah perpisahan Lewandowski diumumkan. Barcelona menilai Joao Pedro sebagai sosok yang berpotensi mengisi kekosongan besar di sektor penyerangan.

Direktur olahraga Barcelona, Deco, disebut telah melakukan perjalanan ke London untuk memantau langsung performa Joao Pedro saat final Piala FA berlangsung. Selain menyaksikan pertandingan, Deco juga dilaporkan mengadakan pertemuan strategis terkait rencana transfer musim panas klub.

Kehadiran petinggi Barcelona tersebut menunjukkan keseriusan klub dalam mengejar tanda tangan pemain Chelsea tersebut.

Joao Pedro dinilai cocok dengan visi permainan pelatih Hansi Flick yang menginginkan lini depan lebih agresif dan dinamis. Penyerang berusia 24 tahun itu tampil impresif bersama Chelsea setelah mencetak 23 gol pada musim pertamanya di Stamford Bridge.

Barcelona percaya pemain asal Brasil tersebut memiliki kombinasi dampak instan dan potensi jangka panjang yang sesuai dengan kebutuhan tim.

Namun, upaya Barcelona dipastikan tidak akan berjalan mudah karena Chelsea disebut tidak memiliki niat menjual Joao Pedro. Klub asal London itu memandang sang pemain sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka.

Situasi tersebut membuat peluang negosiasi dalam waktu dekat diperkirakan akan berlangsung cukup sulit.

Laporan dari Inggris menyebut nilai transfer Joao Pedro berpotensi melampaui Rp 1,84 triliun hingga mendekati Rp 1,89 triliun rupiah. Angka tersebut menjadi tantangan besar bagi Barcelona yang masih menghadapi pembatasan finansial di bawah regulasi La Liga.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Barcelona Lirik João Pedro sebagai Alternatif di Tengah Ketidakpastian Transfer Julián Álvarez - Image
Sepak Bola

Barcelona Lirik João Pedro sebagai Alternatif di Tengah Ketidakpastian Transfer Julián Álvarez

Minggu, 3 Mei 2026 | 06.28 WIB

Ungkit Final Piala Dunia Antarklub, Joao Pedro Yakin Chelsea Bisa Cetak 3 Gol ke Gawang PSG - Image
Sepak Bola Dunia

Ungkit Final Piala Dunia Antarklub, Joao Pedro Yakin Chelsea Bisa Cetak 3 Gol ke Gawang PSG

Rabu, 18 Maret 2026 | 02.15 WIB

Joao Pedro Sebut Musim Perdana Bersama Chelsea Sangat Spesial - Image
Sepak Bola Dunia

Joao Pedro Sebut Musim Perdana Bersama Chelsea Sangat Spesial

Selasa, 10 Maret 2026 | 17.39 WIB

Terpopuler

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas - Image
1

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

2

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

6

Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2

7

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

8

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

9

12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta

10

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore