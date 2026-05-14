Lautaro Martinez Masuk 3 Besar Top Skor Inter Milan! Usai Cetak Gol Kemanangan di Coppa Italia 2026, Bekuk Lazio 2-0

JawaPos.com - Inter Milan memastikan diri sebagai juara Coppa Italia 2026 setelah menaklukkan Lazio dengan skor telak 2-0 pada partai final yang digelar di Stadion Olimpico, Roma, Kamis (14/5). Kemenangan itu juga menegaskan posisi Lautaro Martinez sebagai pilar utama kesuksesan tim dalam beberapa musim terakhir.

Sejak awal pertandingan, Inter tampil agresif dan langsung menekan lini pertahanan Lazio. Gol pembuka hadir pada menit ke-14 melalui gol Marcus Thuram. Inter lalu menggandakan keunggulan pada menit ke-35 lewat sang kapten Lautaro Martinez. Penyerang asal Argentina itu sukses memanfaatkan umpan Denzel Dumfries dari jarak dekat untuk menaklukkan kiper Lazio. Gol itu menjadi penutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 bagi Inter.

Memasuki babak kedua, Lazio mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan. Sejumlah peluang sempat tercipta, termasuk melalui Boulaye Dia dan Tijjani Noslin, tetapi penampilan solid kiper Inter Josep Martinez mampu menggagalkan setiap ancaman yang datang.

Dilansir dari ESPN, Inter juga sempat menciptakan beberapa peluang tambahan melalui Nicolo Barella dan Piotr Zielinski, tetapi belum mampu menambah gol.

Memasuki menit-menit akhir, Lazio terus berupaya memperkecil ketertinggalan, termasuk melalui sundulan Boulaye Dia di masa tambahan waktu. Namun, upaya tersebut kembali berhasil diamankan oleh lini pertahanan Inter.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Inter tetap bertahan sehingga memastikan Inter Milan keluar sebagai juara Coppa Italia musim 2026. Selain membawa timnya meraih gelar, Lautaro Martinez juga mencatatkan pencapaian individu yang istimewa.

Penampilannya gemilangnya di final Coppa Italia membuat total koleksi golnya mencapai 175 gol di semua kompetisi resmi bersama Inter.

Dilansir dari situs resmi Inter, catatan itu mengantarkan Lautaro ke posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inter Milan, melewati legenda Roberto Boninsegna yang mengoleksi 171 gol.

Di atas Lautaro, terdapat nama besar Giuseppe Meazza yang memimpin dengan 284 gol, serta Alessandro Altobelli di posisi kedua dengan 209 gol.