Rabu, 13 Mei 2026 | 19.31 WIB

Joao Cancelo Catat Sejarah Baru, Bek FC Barcelona Sukses Menangkan Lima Liga Berbeda di Eropa

JawaPos.com - Joao Cancelo mencatat sejarah setelah membawa FC Barcelona menjuarai LALIGA 2025–2026 kemarin (11/5). Bek versatile asal Portugal itu menjadi pemain pertama dalam sejarah yang berhasil memenangkan lima liga berbeda di Eropa.

Sebelum LALIGA, Cancelo sudah memenangkan gelar Premier League tiga kali bersama Manchester City (2020–2021, 2021–2022, 2022–2023) dan scudetto Serie A bersama Juventus (2018–2019). Cancelo juga meraih Meisterschale (juara Bundesliga) bersama Bayern Munchen (2022–2023) dan kampiun Primeira Liga bersama SL Benfica (2013–2014).

”Kami selalu masuk ke pertandingan untuk menang meski hanya butuh seri untuk juara,” kata Cancelo kepada ESPN sebelum kemenangan 2-0 atas Real Madrid di Camp Nou kemarin untuk menyegel gelar juara LALIGA.

Setelah juara bersama Barca, Cancelo menunggu kepastian masa depannya di klub Catalan tersebut. Bek 31 tahun itu berstatus pinjaman dan masih terikat kontrak dengan Al-Hilal SFC hingga Juni 2027.

Kabarnya, klub Arab Saudi tersebut mematok harga EUR 15 juta (Rp 307,5 miliar) untuk melepas Cancelo. Angka yang dianggap masih terlalu tinggi oleh Barca. 

Editor: Hendra
