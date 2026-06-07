Rafael Leao Diusir karena Kartu Merah Saat Portugal Menang atas Chili di Laga Uji Coba Jelang Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Persiapan Timnas Portugal menuju Piala Dunia 2026 sedikit terganggu setelah Rafael Leao menerima kartu merah dalam laga uji coba melawan Chili.

Portugal menurunkan skuad terbaiknya dalam pertandingan tersebut, termasuk Cristiano Ronaldo yang kembali memimpin lini serang tim asuhan Roberto Martinez.

Leao dipercaya mengisi sisi kiri serangan dan diharapkan menjadi salah satu pemasok utama peluang bagi sang kapten. Namun, pertandingan yang awalnya berjalan normal berubah panas menjelang berakhirnya babak pertama.

Keributan Berujung Kartu Merah Melansir Talksport, insiden bermula ketika pemain Chili, Felipe Faundez, melakukan tekel keras terhadap Leao.

Tak lama kemudian, Faundez kembali terlibat benturan dengan bek Portugal, Joao Cancelo, saat berusaha menghalau bola di dekat garis lapangan.

Situasi tersebut memicu ketegangan antarpemain. Bek muda Chili, Ivan Roman, masuk ke dalam kerumunan untuk membela rekan setimnya.

Leao kemudian ikut terlibat dalam adu dorong dengan Roman. Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu dorongan dari pemain AC Milan tersebut membuat Roman terjatuh ke lapangan.

Pemain Chili itu terlihat memegangi wajahnya sambil terbaring di rumput, sementara rekan-rekan setimnya langsung mengerubunginya.