Sergio Ramos Sepakat Akuisisi Sevilla FC Rp 7,9 Triliun, Era Baru Klub Andalusia Dimulai?

Sergio Ramos dikabarkan segera resmi menjadi pemilik baru Sevilla FC setelah kesepakatan akuisisi senilai 450 juta euro tercapai. (Dok. Instagram @sergioramos)
JawaPos.com — Sergio Ramos dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk membeli Sevilla FC dengan nilai akuisisi mencapai 400 hingga 450 juta euro atau sekitar Rp 7,1 triliun sampai R p7,9 triliun. Kesepakatan monumental itu disebut sudah memasuki tahap finalisasi dokumen dan tinggal menunggu pengesahan resmi dari otoritas sepak bola Spanyol.
Kabar besar tersebut langsung mengguncang sepak bola Spanyol karena Sergio Ramos bukan sekadar legenda Sevilla FC, tetapi juga sosok yang pernah menjadi ikon rival abadi klub tersebut.
Kini, bek veteran itu justru bersiap membuka babak baru sebagai pemilik klub asal Nervión tersebut.
Akuisisi Sevilla FC dilakukan melalui grup investasi milik Sergio Ramos bernama Five Eleven Capital.
Dalam proses negosiasi yang berlangsung beberapa hari terakhir, grup tersebut akhirnya mencapai kesepakatan dengan tiga pemegang saham utama klub.
Jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano mengungkapkan seluruh syarat utama transaksi telah disepakati.
“Sergio Ramos setuju untuk membeli Sevilla sebagai pemilik klub baru dan semua persyaratan dokumen telah ditandatangani,” tulis Fabrizio Romano pada Selasa (12/5/2026).
Menurut laporan media Spanyol ABC de Sevilla, pertemuan penting berlangsung di sebuah hotel di pusat kota Sevilla.
Pertemuan tersebut mempertemukan Sergio Ramos dan CEO Five Eleven Capital, Martin Ink, dengan pihak pemegang saham utama Sevilla FC.
Nilai kesepakatan diperkirakan berada di angka 400 hingga 450 juta euro. Angka itu menjadikan transaksi ini sebagai salah satu akuisisi klub terbesar dalam sejarah sepak bola Spanyol dalam beberapa tahun terakhir.
