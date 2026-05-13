Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 13 Mei 2026 | 14.42 WIB

Sergio Ramos Sepakat Akuisisi Sevilla FC Rp 7,9 Triliun, Era Baru Klub Andalusia Dimulai?

Sergio Ramos dikabarkan segera resmi menjadi pemilik baru Sevilla FC setelah kesepakatan akuisisi senilai 450 juta euro tercapai. (Dok. Instagram @sergioramos) - Image

Sergio Ramos dikabarkan segera resmi menjadi pemilik baru Sevilla FC setelah kesepakatan akuisisi senilai 450 juta euro tercapai. (Dok. Instagram @sergioramos)

JawaPos.com — Sergio Ramos dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk membeli Sevilla FC dengan nilai akuisisi mencapai 400 hingga 450 juta euro atau sekitar Rp 7,1 triliun sampai R p7,9 triliun. Kesepakatan monumental itu disebut sudah memasuki tahap finalisasi dokumen dan tinggal menunggu pengesahan resmi dari otoritas sepak bola Spanyol.

Kabar besar tersebut langsung mengguncang sepak bola Spanyol karena Sergio Ramos bukan sekadar legenda Sevilla FC, tetapi juga sosok yang pernah menjadi ikon rival abadi klub tersebut.

Kini, bek veteran itu justru bersiap membuka babak baru sebagai pemilik klub asal Nervión tersebut.

Bagaimana Sergio Ramos Bisa Membeli Sevilla FC?

Akuisisi Sevilla FC dilakukan melalui grup investasi milik Sergio Ramos bernama Five Eleven Capital.

Dalam proses negosiasi yang berlangsung beberapa hari terakhir, grup tersebut akhirnya mencapai kesepakatan dengan tiga pemegang saham utama klub.

Jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano mengungkapkan seluruh syarat utama transaksi telah disepakati.

Sergio Ramos setuju untuk membeli Sevilla sebagai pemilik klub baru dan semua persyaratan dokumen telah ditandatangani,” tulis Fabrizio Romano pada Selasa (12/5/2026).

Menurut laporan media Spanyol ABC de Sevilla, pertemuan penting berlangsung di sebuah hotel di pusat kota Sevilla.

Pertemuan tersebut mempertemukan Sergio Ramos dan CEO Five Eleven Capital, Martin Ink, dengan pihak pemegang saham utama Sevilla FC.

Nilai kesepakatan diperkirakan berada di angka 400 hingga 450 juta euro. Angka itu menjadikan transaksi ini sebagai salah satu akuisisi klub terbesar dalam sejarah sepak bola Spanyol dalam beberapa tahun terakhir.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Atletico Madrid Tersungkur di Kandang Sevilla, Diego Simeone Akui Lawan Lebih Efektif - Image
Sepak Bola Dunia

Atletico Madrid Tersungkur di Kandang Sevilla, Diego Simeone Akui Lawan Lebih Efektif

Minggu, 12 April 2026 | 19.30 WIB

Menanti Sentuhan Magis Luis Garcia Plaza Bersama Sevilla, Lolos dari Degradasi? - Image
Sepak Bola Dunia

Menanti Sentuhan Magis Luis Garcia Plaza Bersama Sevilla, Lolos dari Degradasi?

Rabu, 25 Maret 2026 | 17.23 WIB

Kisah Frederic Kanoute: Menolak Sponsor Judi, Membeli Musala, dan Konsisten Menjaga Identitas Muslim - Image
Sepak Bola Dunia

Kisah Frederic Kanoute: Menolak Sponsor Judi, Membeli Musala, dan Konsisten Menjaga Identitas Muslim

Rabu, 18 Maret 2026 | 01.36 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

4

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

5

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

6

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

7

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

8

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

9

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

10

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore