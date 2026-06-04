Manchester United Lepas Tiga Pemain, Michael Carrick Buang Mantan Finalis Liga Champions

JawaPos.com - Pelatih Manchester United (MU), Michael Carrick siap untuk bersih-bersih skuadnya demi memperkuat skuadnya musim depan. Terkini, ia disinyalir akan melepas tiga pemainnya, diluar Casemiro yang memang memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak.

Hal ini juga tak lepas dari rencana kedatangan Ederson yang tinggal menunggu waktu saja, serta rencana Carrick untuk mendaratkan pemain lainnya, termasuk mengincar tanda tangan Victor Osimhen.

"Sejujurnya, bursa transfer kali ini begitu penting dan sudah seharusnya seperti itu, karena fase ini akan turut menentukan bagi klub-klub yang ingin meningkatkan perfromanya musim depan, termasuk kami yang ingin terus maju" tegas Carrick seperti dikutip dari metro.co.uk.

Osimhen memang diproyeksikan untuk memperkuat lini depan demi mendukung Benjamin Sesko yang dianggap kurang berpengalaman jika langsung menjadi ujung tombak utama musim depan.

Lalu Carrick juga sedang mengincar bek kiri untuk menjadi pelapis sekaligus pesaing bagi Luke Shaw yang sudah berkepala tiga sekaligus memperkuat sisi pertahanan sayap.

Lantas, siapa kira-kira yang akan terdepak? Mengutip dari laman Metro mereka adalah Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, dan mantan finalis Liga Champions saat masih bersama Inter Milan, yaitu Andre Onana.

Ugarte akan dilepas karena ia dianggap gagal bersaing di lini tengah MU. Didatangkan cukup mahal dengan mahar 50 juta poundsterling dari PSG, ia kerap terpinggirkan baik saat masih ditangani Ruben Amorim sampai Carrick.

Yang menjadi masalah adalah siapa yang akan bersedia membeli Ugarte, karena menurut laporan, ia memiliki market value dan gaji yang cukup tinggi, tetapi gagal menjadi andalan di skuad Setan Merah.

Kemudian untuk Andre Onana, ia memang tidak masuk dalam rencana jangka panjang Michael Carrick, apalagi kiper baru MU, Senne Lemmens tampil memukau musim lalu dan dinobatkan sebagai Transfer of The Season.