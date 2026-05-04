Rizka Perdana Putra
Senin, 4 Mei 2026 | 17.31 WIB

Liga Inggris: Ipswich Town Naik Kasta, Ed Sheeran Larut dalam Sukacita

Penyanyi top asal Inggris, Ed Sheeran./NME

JawaPos.com -  Ipswich Town memastikan satu tiket promosi ke Premier League setelah menang 3-0 atas Queens Park Rangers di kandang sendiri, Portman Road, akhir pekan lalu (2/5).

Hasil pekan terakhir Championship tersebut menempatkan Ipswich finis sebagai runner-up. Juara diraih tim asuhan Frank Lampard, Coventry City.

Di ruang ganti, para pemain dan staf The Tractor Boys –julukan Ipswich Town– merayakan promosi tersebut dengan cara spesial: menyanyikan lagu The A Team bersama penyanyi aslinya: Ed Sheeran.

Maklum, Sheeran berstatus sebagai fans die hard sekaligus pemegang saham minoritas. 

”Bisa berada di sini hari ini sebagai fans, dalam atmosfer seperti ini, sangat hebat. Saya sangat senang bukan saja untuk klub, tetapi juga untuk kota ini.” kata Sheeran dikutip dari Daily Mail. 

