Liga Inggris: Ipswich Town Naik Kasta, Ed Sheeran Larut dalam Sukacita

JawaPos.com - Ipswich Town memastikan satu tiket promosi ke Premier League setelah menang 3-0 atas Queens Park Rangers di kandang sendiri, Portman Road, akhir pekan lalu (2/5).

Hasil pekan terakhir Championship tersebut menempatkan Ipswich finis sebagai runner-up. Juara diraih tim asuhan Frank Lampard, Coventry City.

Di ruang ganti, para pemain dan staf The Tractor Boys –julukan Ipswich Town– merayakan promosi tersebut dengan cara spesial: menyanyikan lagu The A Team bersama penyanyi aslinya: Ed Sheeran.

Maklum, Sheeran berstatus sebagai fans die hard sekaligus pemegang saham minoritas.