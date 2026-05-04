Liga Inggris: Ipswich Town Naik Kasta, Ed Sheeran Larut dalam Sukacita

Penyanyi top asal Inggris, Ed Sheeran./NME
JawaPos.com - Ipswich Town memastikan satu tiket promosi ke Premier League setelah menang 3-0 atas Queens Park Rangers di kandang sendiri, Portman Road, akhir pekan lalu (2/5).
Hasil pekan terakhir Championship tersebut menempatkan Ipswich finis sebagai runner-up. Juara diraih tim asuhan Frank Lampard, Coventry City.
Di ruang ganti, para pemain dan staf The Tractor Boys –julukan Ipswich Town– merayakan promosi tersebut dengan cara spesial: menyanyikan lagu The A Team bersama penyanyi aslinya: Ed Sheeran.
Maklum, Sheeran berstatus sebagai fans die hard sekaligus pemegang saham minoritas.
”Bisa berada di sini hari ini sebagai fans, dalam atmosfer seperti ini, sangat hebat. Saya sangat senang bukan saja untuk klub, tetapi juga untuk kota ini.” kata Sheeran dikutip dari Daily Mail.
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan