Kiper Lazio Cetak Rekor Penyelamatan Empat Penalti Beruntun, Edoardo Motta Sigap Redam Atalanta

Edoardo Motta. (Dok. SS Lazio)
JawaPos.com - Memblok satu atau dua tembakan adu penalti sudah sering dilakukan kiper. Namun, memblok empat tembakan adu penalti secara beruntun, hanya Edoardo Motta, kiper SS Lazio, yang melakukannya dalam sebuah laga kompetitif.
Motta mencatatkannya dalam second leg semifinal Coppa Italia lawan Atalanta BC di New Balance Arena, Bergamo beberapa waktu lalu.
Biancocelesti –julukan Lazio– menang 2-1 dalam adu penalti setelah Motta mematahkan eksekusi Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta, Mario Pasalic, dan Charles De Ketelaere.
Baca Juga:Tangis Haru Gubernur Khofifah Saksikan Kepiawaian Siswa Sekolah Rakyat Mojokerto Kuasai 5 Bahasa
Di laman resmi klub, Motta menyebut bahwa seharusnya semua penalti Atalanta dapat dimentahkannya. Tembakan algojo pertama Giacomo Raspadori berbuah gol karena Motta ragu menjatuhkan arah badan.
’’Awalnya aku berpikir ke kiri, tetapi aku mengubahnya. Arah bola itu sudah sesuai tebakanku di awal. Agak sedikit kesal,’’ keluh kiper 21 tahun itu.
”Tetapi, aku tetap senang karena melakukan sesuatu yang belum pernah tercipta di sepak bola (penyelamatan empat penalti secara beruntun, Red),” imbuh kiper yang baru pindah ke Lazio pada Januari lalu itu.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari