Jelang Burnley vs Leeds United: Scott Parker Pamit, Mike Jackson Siap Bangkit

JawaPos.com - Scott Parker resmi meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Burnley setelah klub itu dipastikan terdegradasi dari Premier League. Kepastian ini diumumkan langsung oleh pihak klub dalam pernyataan resmi pada Kamis (30/4).

Degradasi Burnley terjadi pada musim pertama mereka kembali ke Premier League. Kepastian turun kasta didapat setelah kalah 0-1 dari Manchester City pada 23 April yang membuat posisi mereka tidak dapat lagi diselamatkan.

Parker sebenarnya sepat sukses besar membawa Burnley promosi ke Premier League. Pada musim 2024/2025 di Championship, Parker mencatatkan performa impresif dengan membawa tim berjuluk The Clarets itu meraih promosi otomatis, termasuk torehan luar biasa berupa 31 pertandingan tanpa kekalahan.

Namun, performa Burnley menurun drastis saat kembali ke Premier League. Sepanjang musim 2025/2026, mereka hanya mampu meraih empat kemenangan dari total 34 pertandingan yang akhirnya berujung pada degradasi.

Dalam pernyataan resminya, klub menyebut bahwa keputusan perpisahan disepakati bersama.

“Setelah konfirmasi degradasi klub dari Premier League pekan lalu, Parker dan dewan klub melakukan diskusi dan sepakat bahwa masa kerjanya di Turf Moor akan berakhir,” tulis pernyataan itu dikutip dari situs resmi Burnley.

Burnley juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Parker selama menangani tim.

“Klub ingin menyampaikan terima kasih tulus kepada Scott atas profesionalisme, dedikasi, dan kontribusinya. Ia meninggalkan klub dengan rasa hormat dan apresiasi dari semua pihak yang terhubung dengan Burnley Football Club,” tulis klub.

Sementara itu, Burnley menunjuk Mike Jackson sebagai pelatih interim untuk sisa musim ini. Jackson akan memimpin tim dalam empat pertandingan terakhir Premier League, dimulai dengan laga tandang melawan Leeds United pada Sabtu (2/5).