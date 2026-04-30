Andre Rizal Hanafi
Kamis, 30 April 2026 | 14.13 WIB

Hukuman Doping Mykhailo Mudryk Bikin Shakhtar Donetsk Terancam Kehilangan Bonus Rp500 Miliar

Kasus Mykhailo Mudryk buat khawatir CEO Shakhtar Donetsk. (@premierleague)

 

JawaPos.com - Kasus doping yang menjerat winger Mykhailo Mudryk ternyata bukan hanya menjadi pukulan bagi Chelsea, tetapi juga berdampak besar terhadap mantan klubnya, Shakhtar Donetsk.

Klub asal Ukraina itu disebut terancam kehilangan bonus transfer bernilai fantastis akibat hukuman yang kini dijalani sang pemain.

Mudryk diketahui mendapat sanksi larangan bermain selama empat tahun setelah dinyatakan melanggar aturan doping.

Zat terlarang meldonium ditemukan dalam sampel tes yang diambil saat pemain berusia 25 tahun itu menjalani tugas bersama tim nasional Ukraina.

Kasus tersebut membuat karier Mudryk bersama Chelsea terhenti sejak akhir 2024. Ia terakhir kali tampil pada pertandingan UEFA Europa Conference League pada November tahun itu sebelum akhirnya menjalani skors sementara.

Situasi ini kini berdampak langsung terhadap kesepakatan transfer antara Chelsea dan Shakhtar Donetsk saat transfer Mudryk terjadi pada Januari 2023.

Ketika itu, Chelsea mendatangkan pemain sayap asal Ukraina tersebut dengan nilai transfer yang bisa mencapai 88 juta poundsterling.

Namun, tidak seluruh nilai transfer dibayarkan di awal. Sebagian dana dalam kesepakatan tersebut berupa bonus tambahan berdasarkan performa pemain dan pencapaian klub. Nilainya mencapai sekitar 26 juta poundsterling atau setara lebih dari Rp500 miliar.

CEO Shakhtar Donetsk, Serhii Palkin, mengungkapkan bahwa klubnya kini berada dalam posisi sulit karena bonus tersebut berpotensi gagal didapatkan.

