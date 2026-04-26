Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Senin, 27 April 2026 | 03.31 WIB

Tragis! Petugas Kebersihan Temukan Jasad Pria 65 Tahun di Toilet Stadion Schalke 04

Seorang pria ditemukan meninggal di toilet markas Schalke 04. (X/@RTL_Sport) - Image

Seorang pria ditemukan meninggal di toilet markas Schalke 04. (X/@RTL_Sport)

JawaPos.com - Seorang pria berusia 65 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam toilet stadion Veltins-Arena, markas FC Schalke 04. Insiden tragis itu terjadi pada Kamis (23/4) saat seorang petugas kebersihan melakukan pemeriksaan rutin di fasilitas stadion. 

Dilansir dari Daily Mail, petugas kebersihan yang menemukan jasad korban segera melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang. Polisi pun langsung datang ke lokasi dan menutup area toilet untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Korban diketahui sebelumnya menghadiri sebuah acara di stadion pada Rabu (22/4). Media Jerman Bild melaporkan bahwa penyelidik menduga pria itu mengalami gangguan medis sebelum akhirnya kolaps. Hingga saat ini, tidak ada indikasi adanya tindak kriminal dalam kejadian tersebut.

Sementara itu, investigasi resmi telah dibuka. Meskipun demikian, pihak kepolisian masih mempertanyakan mengapa tidak ada yang menyadari korban hilang hingga ia ditemukan keesokan harinya. Korban sendiri dilaporkan merupakan warga lokal asal Gelsenkirchen, Jerman.

Dalam pernyataan resminya, Schalke menyampaikan rasa duka mendalam atas kejadian tersebut. “FC Schalke 04 sangat berduka atas ditemukannya seorang pria meninggal di toilet VELTINS-Arena. Klub menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga yang ditinggalkan,” tulis pernyataan klub.

Klub juga menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan seluruh pertanyaan akan ditangani oleh otoritas kepolisian yang berwenang. Schalke menyatakan tidak akan memberikan informasi tambahan untuk saat ini, tetapi akan mendukung penuh proses investigasi.

“Penyelidikan mengenai penyebab kematian masih berlangsung dan klub menyerahkan seluruh pertanyaan kepada otoritas kepolisian yang bertanggung jawab. Untuk saat ini, Schalke tidak akan memberikan informasi lebih lanjut,” tulis klub. 

Sebagai informasi tambahan yang dilansir dari The Mirror, Schalke sendiri saat ini memimpin klasemen kasta kedua sepak bola Jerman setelah terdegradasi dari Bundesliga pada 2023. Mereka terakhir kali bermain di kandang pada 19 April dengan kemenangan 4-1 atas Preussen Munster dan dijadwalkan menjalani laga tandang melawan Paderborn pada Minggu (26/4).

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore