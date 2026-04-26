Tragis! Petugas Kebersihan Temukan Jasad Pria 65 Tahun di Toilet Stadion Schalke 04

Seorang pria ditemukan meninggal di toilet markas Schalke 04. (X/@RTL_Sport)
JawaPos.com - Seorang pria berusia 65 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam toilet stadion Veltins-Arena, markas FC Schalke 04. Insiden tragis itu terjadi pada Kamis (23/4) saat seorang petugas kebersihan melakukan pemeriksaan rutin di fasilitas stadion.
Dilansir dari Daily Mail, petugas kebersihan yang menemukan jasad korban segera melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang. Polisi pun langsung datang ke lokasi dan menutup area toilet untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Korban diketahui sebelumnya menghadiri sebuah acara di stadion pada Rabu (22/4). Media Jerman Bild melaporkan bahwa penyelidik menduga pria itu mengalami gangguan medis sebelum akhirnya kolaps. Hingga saat ini, tidak ada indikasi adanya tindak kriminal dalam kejadian tersebut.
Baca Juga:Eks Timnas Jerman Kena Karma? Dulu Tolak Tawaran Menggiurkan Persija Jakarta, Kini Amin Younes Diputus Kontrak Schalke 04!
Sementara itu, investigasi resmi telah dibuka. Meskipun demikian, pihak kepolisian masih mempertanyakan mengapa tidak ada yang menyadari korban hilang hingga ia ditemukan keesokan harinya. Korban sendiri dilaporkan merupakan warga lokal asal Gelsenkirchen, Jerman.
Dalam pernyataan resminya, Schalke menyampaikan rasa duka mendalam atas kejadian tersebut. “FC Schalke 04 sangat berduka atas ditemukannya seorang pria meninggal di toilet VELTINS-Arena. Klub menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga yang ditinggalkan,” tulis pernyataan klub.
Klub juga menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan seluruh pertanyaan akan ditangani oleh otoritas kepolisian yang berwenang. Schalke menyatakan tidak akan memberikan informasi tambahan untuk saat ini, tetapi akan mendukung penuh proses investigasi.
Baca Juga:Tawarkan Gaji 5x Lipat dari FC Schalke! Persija Jakarta Disebut Sempat Pepet Eks Timnas Jerman, Tapi Ditolak
“Penyelidikan mengenai penyebab kematian masih berlangsung dan klub menyerahkan seluruh pertanyaan kepada otoritas kepolisian yang bertanggung jawab. Untuk saat ini, Schalke tidak akan memberikan informasi lebih lanjut,” tulis klub.
Sebagai informasi tambahan yang dilansir dari The Mirror, Schalke sendiri saat ini memimpin klasemen kasta kedua sepak bola Jerman setelah terdegradasi dari Bundesliga pada 2023. Mereka terakhir kali bermain di kandang pada 19 April dengan kemenangan 4-1 atas Preussen Munster dan dijadwalkan menjalani laga tandang melawan Paderborn pada Minggu (26/4).
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!