Tragis! Petugas Kebersihan Temukan Jasad Pria 65 Tahun di Toilet Stadion Schalke 04

JawaPos.com - Seorang pria berusia 65 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam toilet stadion Veltins-Arena, markas FC Schalke 04. Insiden tragis itu terjadi pada Kamis (23/4) saat seorang petugas kebersihan melakukan pemeriksaan rutin di fasilitas stadion.

Dilansir dari Daily Mail, petugas kebersihan yang menemukan jasad korban segera melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang. Polisi pun langsung datang ke lokasi dan menutup area toilet untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Korban diketahui sebelumnya menghadiri sebuah acara di stadion pada Rabu (22/4). Media Jerman Bild melaporkan bahwa penyelidik menduga pria itu mengalami gangguan medis sebelum akhirnya kolaps. Hingga saat ini, tidak ada indikasi adanya tindak kriminal dalam kejadian tersebut.

Sementara itu, investigasi resmi telah dibuka. Meskipun demikian, pihak kepolisian masih mempertanyakan mengapa tidak ada yang menyadari korban hilang hingga ia ditemukan keesokan harinya. Korban sendiri dilaporkan merupakan warga lokal asal Gelsenkirchen, Jerman.

Dalam pernyataan resminya, Schalke menyampaikan rasa duka mendalam atas kejadian tersebut. “FC Schalke 04 sangat berduka atas ditemukannya seorang pria meninggal di toilet VELTINS-Arena. Klub menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga yang ditinggalkan,” tulis pernyataan klub.

Klub juga menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan seluruh pertanyaan akan ditangani oleh otoritas kepolisian yang berwenang. Schalke menyatakan tidak akan memberikan informasi tambahan untuk saat ini, tetapi akan mendukung penuh proses investigasi.

