Dilirik Juventus, Arne Slot Buka Peluang Alisson Tinggalkan Liverpool di Bursa Transfer Musim Panas

Kiper Liverpool Alisson Becker siap hadapi kekuatan Sunderland di Stadium of Light. (Dok. Liverpool)
JawaPos.com - Pelatih Liverpool FC, Arne Slot, membuka kemungkinan kepergian kiper utama Alisson Becker pada bursa transfer musim panas mendatang. Pernyataan itu muncul di tengah rumor ketertarikan Juventus terhadap penjaga gawang asal Brasil itu.
Alisson saat ini tengah berjuang memulihkan kondisi setelah kembali mengalami cedera. Meskipun demikian, Slot tidak menutup kemungkinan bahwa klub bisa mengambil keputusan besar terkait masa depan sang pemain.
Dalam konferensi pers, Slot menanggapi anggapan bahwa Liverpool tidak mampu kehilangan sosok berpengalaman seperti Alisson, terlebih dengan potensi hengkangnya pemain senior lain seperti Andy Robertson dan Mohamed Salah.
“Keputusan klub selalu dibuat dengan pertimbangan terbaik untuk kepentingan tim. Pengalaman memang menjadi salah satu alasan untuk mempertahankan pemain, tetapi ada banyak faktor lain yang juga dipertimbangkan,” ujar Slot dikutip dari Daily Mail.
Slot menegaskan setiap kebijakan transfer yang diambil Liverpool tidak pernah dilakukan tanpa perencanaan matang. Slot juga menyebut bahwa diskusi terkait masa depan pemain, termasuk Alisson, akan melibatkan pihak manajemen, termasuk direktur olahraga Richard Hughes.
Alisson sendiri masih memiliki sisa kontrak satu tahun bersama Liverpool. Sejak didatangkan dari AS Roma pada 2018 dengan nilai transfer sekitar GBP 67 juta (sekitar Rp 1,5 triliun), Alisson telah menjelma menjadi salah satu kiper terbaik dunia dan membantu klub meraih berbagai gelar bergengsi.
Hingga saat ini, kiper berusia 33 tahun tersebut telah mencatatkan lebih dari 300 penampilan bersama The Reds. Slot juga menegaskan Alisson masih memiliki komitmen tinggi terhadap klub. “Saat ini fokus saya adalah jangka pendek, yaitu membawanya kembali ke lapangan. Dia ingin bermain untuk klub yang ia cintai dan juga untuk negaranya,” tambah Slot.
Dalam kondisi Alisson yang belum pulih sepenuhnya, Liverpool harus mengandalkan opsi lain di bawah mistar. Kiper kedua Giorgi Mamardashvili juga tengah cedera, sehingga penjaga gawang ketiga Freddie Woodman dipastikan akan tampil dalam laga melawan Crystal Palace pada Minggu (25/4).
Selain membahas situasi Alisson, Slot juga menyoroti meningkatnya jumlah cedera otot di dunia sepak bola saat ini. Slot menilai padatnya jadwal pertandingan menjadi salah satu faktor utama. “Sepak bola telah banyak berubah. Cedera otot semakin sering terjadi dan kita tahu penyebabnya adalah jadwal yang sangat padat. Mungkin usia juga berperan, tetapi pemain muda seperti Lamine Yamal pun mengalami hal serupa,” jelasnya.
