FC Dender Tumbang dari Cercle Brugge, Berikut Statistik Ragnar Oratmangoen

Aksi Ragnar Oratmangoen bersama FC Dender. (Dok. Ragnar Oratmangoen)
JawaPos.com - Ragnar Oratmangoen gagal memberikan kemenangan untuk FC Dender melawan Cercle Brugge di laga play-off degradasi Liga Belgia. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di Stadion Jan Breydel, Sabtu (25/4).
Di babak pertama, Cercle Brugge berhasil unggul terlebih dahulu. Oumar Diakite mampu mencetak gol pada menit ke-29 yang membuat timnya memimpin skor.
Cercle Brugge makin tak terbendung di babak kedua. Lagi-lagi, Oumar Diakite berhasil mencetak gol pada menit ke-69. Sementara FC Dender, hanya mampu membalas dengan satu gol dari Malcolm Viltard.
Untuk kedua kalinya, Ragnar Oratmangoen kembali menjadi starter FC Dender saat kalah dari Cercle Brugge. Sebelumnya, dia sempat bermain dari menit pertama saat kalah dari OH Leuven, Agustus tahun lalu.
Secara individu, tidak banyak aksi berbahaya yang dilakukan Ragnar Oratmangoen untuk mengancam gawang Cercle Brugge. Melihat statistik permainannya dari Fotmob, penyerang Timnas Indonesia tersebut tidak mampu melepaskan tendangan ke arah gawang. Bahkan, dua dribel yang dilakukannya tidak ada yang berhasil.
Salah satu statistik yang menonjol dari permainan Ragnar di laga tersebut adalah distribusi bolanya. Pemain berusia 28 tahun itu melepaskan tiga dari empat umpan panjang dengan akurasi 75 persen.
Selama babak play-off degradasi, Ragnar baru bermain dua pertandingan. Di dua laga sebelumnya, dia harus absen karena mengalami cedera akibat benturan ringan.
Kekalahan dari Cercle Brugge membuat FC Dender makin dekat menuju laga play-off melawan tim dari kasta kedua yang menentukan nasib untuk bertahan di Liga Belgia atau degradasi. Di laga selanjutnya, tim asuhan Yannick Ferrera akan menghadapi La Louviere pada 4 Mei.
