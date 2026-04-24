Real Oviedo Tahan Imbang Villarreal 1-1, Marcelino: Kami Kehilangan Kesempatan Perlebar Jarak

JawaPos.com - Pertandingan La Liga antara Real Oviedo melawan Villarreal berakhir imbang 1-1 di Estadio Carlos Tartiere, Oviedo, pada Jumat (24/4). Hasil itu membuat tim tamu gagal memaksimalkan peluang untuk memperlebar jarak di papan atas klasemen.

Villarreal membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-13 lewat eksekusi penalti Nicolas Pepe. Penalti diberikan setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang yang sebelumnya dikonfirmasi melalui VAR. Pepe dengan tenang mengarahkan bola ke sudut kanan bawah gawang dan membawa Villarreal unggul 1-0.

Sepanjang babak pertama, Villarreal tampil cukup dominan dan mampu mengontrol jalannya pertandingan. Namun, sejumlah peluang tambahan gagal dimaksimalkan untuk menambah keunggulan.

Memasuki babak kedua, Real Oviedo mulai meningkatkan intensitas serangan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-69 lewat gol Ilyas Chaira. Tembakan kaki kiri dari sisi kanan kotak penalti berhasil mengarah ke tengah gawang dan mengubah skor menjadi 1-1.

Setelah gol penyeimbang tersebut, pertandingan berjalan semakin sengit. Dilansir dari ESPN, kedua tim saling menciptakan peluang, termasuk peluang emas Villarreal pada menit ke-81 ketika sundulan Ayoze Perez membentur mistar gawang.

Di sisi lain, Real Oviedo juga beberapa kali mengancam, termasuk melalui sundulan Federico Vinas di masa tambahan waktu yang nyaris berbuah gol, tetapi bola masih melebar tipis di sisi kiri gawang. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor pun tetap bertahan 1-1.

Pelatih Villarreal Marcelino Garcia Toral mengakui timnya yang saat ini menduduki peringkat etiga klasemen sementara Liga Spanyol gagal memanfaatkan peluang untuk memperbesar jarak dengan pesaing di papan atas.

“Saya lebih puas dengan hasilnya daripada penampilannya. Di babak pertama kami mengontrol pertandingan dan menempatkan diri dalam posisi yang sangat menguntungkan, tetapi di babak kedua kami berada di bawah level biasanya,” ujar Marcelino dikutip dari situs resmi Villarreal.

Marcelino juga menyoroti kegagalan timnya menjaga performa setelah unggul. “Kami mendapatkan satu poin lagi yang memungkinkan kami sedikit memperlebar jarak dari posisi keempat, tetapi kami kehilangan kesempatan untuk membuat jarak itu lebih besar. Tim seperti kami seharusnya bisa mengelola babak kedua dengan lebih baik, meskipun saya rasa hasil imbang ini adil,” lanjutnya.