Sri Wahyuni
Kamis, 23 April 2026 | 18.59 WIB

Drama Puncak Klasemen! Manchester City Geser Arsenal, Selisih Gol Jadi Penentu Juara Liga Inggris

Erling Haaland rayakan gol kemenangan. (Dok. Talksport)

JawaPos.com- Dominasi panjang Arsenal di puncak klasemen kini benar-benar mendapat ujian serius. Setelah hanya sempat memimpin selama enam hari sepanjang musim, Manchester City justru berhasil menyalip di momen paling krusial, sebuah kontras tajam dengan keunggulan lama yang sempat dimiliki The Gunners.

Meski Arsenal sempat unggul jauh, kemenangan penting 2-1 City atas rival langsung mereka pekan lalu mengubah arah perburuan gelar. Tim asuhan Pep Guardiola kini semakin percaya diri sebagai kandidat utama juara.

Kemenangan 1-0 atas Burnley di Turf Moor menjadi langkah krusial berikutnya bagi City. Gol cepat dari Erling Haaland sudah cukup untuk memastikan tiga poin penting.

Hasil tersebut bukan hanya mengamankan posisi City di puncak, tetapi juga memastikan degradasi Burnley dari Premier League musim ini.

Kini, City dan Arsenal sama-sama mengoleksi 70 poin dengan selisih gol identik, +37. Namun, City unggul dalam produktivitas gol 66 gol berbanding 63 milik Arsenal yang membuat mereka berhak berada di posisi teratas.

Dengan lima laga tersisa, Manchester City tahu bahwa lima kemenangan beruntun hampir pasti akan mengunci gelar juara.

Namun, peluang Arsenal belum sepenuhnya tertutup. Jika mereka mampu menyapu bersih sisa pertandingan dan mencatatkan margin kemenangan lebih besar, posisi puncak masih bisa direbut kembali melalui selisih gol.

Situasi ini membuat setiap gol menjadi sangat berharga. City bahkan bisa menyesali kegagalan mencetak lebih banyak gol saat menghadapi Burnley detail kecil yang bisa menentukan nasib gelar.

City masih harus menghadapi laga sulit melawan Brentford, Bournemouth, dan Aston Villa tim-tim yang berpotensi menjegal langkah mereka.

Sebaliknya, Arsenal dinilai memiliki jadwal yang lebih bersahabat, memberi mereka peluang besar untuk terus menekan hingga akhir musim.

